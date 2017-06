Muzeum Barberini přiváží do německé Postupimi americkou modernu

Po půl roce od svého otevření obměňuje postupimské muzeum Barberini expozici: Od 17. června do 3. října 2017 zde bude probíhat první mezinárodní výstava s názvem „Od Hoppera k Rothkovi. Americká cesta k moderně.” Phillipsova sbírka z Washingtonu D. C. poskytla do Německa celkem 68 děl rané americké moderny.