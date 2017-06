Tradičním poštovním dostavníkem po stopách Martina Luthera



Fläming však není vyhledáván jen turisty, bruslaři a cyklisty – najdete zde také jezdce na koních a poštovní dostavníky. Kočí zde z původního způsobu cestování vytvořili kult a své přepravní služby nyní nabízejí současným turistům. V letošním roce se dokonce můžete vydat na cestu kočárem napříč celým Flämingem po stopách Martina Luthera, a to přírodním parkem Hoher Fläming proti proudu Labe památkově chráněnou cestou Heer-Handelsstraße, kudy historicky putovaly pěchoty i obchod. Od města Bad Belzig pak cesta pokračuje kolem hradu Rabstein až do Lutherova města Wittenberg.

Tradiční poštovní dostavník

FOTO: Peter Tendler

Neobvyklé dostihy s dlouholetou tradicí



Při návštěvě Flämingu si rozhodně nenechte ujít vyhlášené dostihy chladnokrevných koní v Brücku, jež nesou patřičný název „Velikáni závodní dráhy“ a které jsou již po mnoho let místní lidovou slavností. Na dostihy takovéto podoby zaručeně nikde jinde nenarazíte. Letos se konají v termínu od 23. do 25. června a kromě přehlídky koní s názvem „Pohádkoví obři“, šestispřeží čtverylek a vozových dostihů, se zde bude v pátek 23. 6. konat také zahajovací slavnost a ples kočích s živou kapelou naUnd. Svou účast na této tradiční události plánují i čeští chovatelé chladnokrevných koní – zástupci Zemského hřebčince Tlumačov se čtyřmi moravskými chladnokrevníky.

Závody chladnokrevníků, které ohromí každého



Chladnokrevníci na dostizích předvedou svou sílu a vytrvalost. Závod v Brücku každým rokem nadchne spoustu návštěvníků. Od pátku do soboty se konají vozové dostihy s dvojspřežím, překážkové jízdy pro dvojspřeží až šestispřeží s průjezdy vodními příkopy. Celé závody jsou zážitkem, který uchvátí i ty, kteří nejsou zrovna největšími milovníky koní. A pokud se jich zúčastníte, budete se bát si zajít i pro malé občerstvení, aby vám náhodou něco neuniklo.

Tip na výlet: Východoněmecká růžová zahrada ve Forstu



A teď trochu z jiného soudku. V období květu růží by byla chyba nenavštívit místo, které růžemi přímo žije. I to totiž najdete v Braniborsku. Město Forst (Lausitz) je pouhé tři hodiny jízdy autem severně od Prahy a jeho dominantou je Východoněmecká růžová zahrada Forst, která se zde nachází již více než 100 let. Růže má město dokonce i ve svém znaku. Zahrada bývá otevřená od 9 do 19 hodin a návštěvníky zde čekají nové odrůdy růží významných pěstitelů, tematické části zahrady, střídající se výstavy a program s rozmanitými atrakcemi.

Zahrada růží ve Forstu

FOTO: Rico Hofmann

Expozice nádherných barevných růží zahrnuje desetitisíce růžových keřů s více než tisíci odrůd. Jejich květy hrají všemi barvami od krémově bílé přes jantarovou až po krvavě rudou, či dokonce zelenou. Kromě toho zde uvidíte tematické zahrady, výsadby střídající se podle ročního období, ale také více než 50 druhů starých stromů. A to vše na 17 hektarech rozsáhlého parku.

Zahrada růží ve Forstu

FOTO: Stadt Forst Lausitz/Anette Schild