První vegetariánská horská chata v Alpách

Namísto řízků a uzenin nabízí menu chaty Hündeleskopfhütte špecle s veganským sýrem a cuketové lasagne. Silvia Beyer je první majitelkou horské chaty v Alpách, která ze svého menu vyřadila pokrmy s masem. Zdá se, že to, co jiní vnímají jako rozpor v podmínkách, pro ni funguje skvěle, jelikož tento koncept přitahuje do Allgäu spousty hostů.