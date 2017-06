Splněný sen



Nina Schlesenerová stoupá pevnými kroky po horolezecké cestě vzhůru na horu Watzmann. Právě jí bylo 14 let. Přátelé ji brzy ráno vzali s sebou na její první výstup na krále Berchtesgadenských Alp. Má trochu stísněný pocit, neboť pod ní se kolmá skalní stěna propadá do tisícimetrové hloubky. Na konci cesty je však hrdá na to, co dokázala, a zůstává naprosto ohromena panoramatem Berchtesgadenska, na nějž není lepšího výhled než z vrcholu Watzmannu.

Na cestě k vrcholu Watzmannu

FOTO: Klaus Fengler

Dnes je Nina Schlesenerová jedinou státem uznanou horskou vůdkyní v Berchtesgadenu. Svým hostům ráda vypráví právě o tomto rozhodujícím zážitku. Dnes třiatřicetiletá Nina zná Watzmann už od dětství. Její rodiče provozovali oblíbenou horskou chatu v národním parku Berchtesgaden. Vyrostla tedy doslova mezi nadšenci do pěší turistiky a ambiciózními horskými vůdci i horolezci – s Watzmannem stále na očích.

Horská vůdkyně Nina Schlesenerová

FOTO: Klaus Fengler

Jedinečná kulturní krajina a pestrý svět živočichů i rostlin



Majestátní půvab Watzmannu je známý daleko za hranicemi Bavorska. Německý horolezecký magazín „Bergsteiger“ ho dokonce zvolil za nejkrásnější horu světa. A ne jen tak pro nic za nic: „Watzmann je okouzlující, estetická hora, na niž vede překrásná cesta. Když vyjde počasí, je vidět hrozně daleko. Takový výhled v Berchtesgadenu zkrátka nikde jinde nenajdete“, vypráví nadšeně Nina Schlesenerová.

Panorama Watzmannu

FOTO: fotolia/JFL Photography

Flóra a fauna na Watzmannu je taktéž jedinečná. Vedle vzácných druhů alpských růží a hořce tu pocestní narazí na rozverné kozorožce, kteří už jednou málem vyhynuli. Útočiště však našli v národním parku Berchtesgaden, kde má příroda vše zcela ve své vlastní režii, a v posledních letech se tu začali množit. Vesměs nedotčenou přírodu mohou na uzdě držet pouze horští pastevci, jejichž stáda krav a ovcí se pasou na zdejších pastvinách. Tak vzniká jedinečná kulturní krajina.

Watzmann – král Berchtesgadenských Alp



Okolo nejvyšší hory Berchtesgadenska panuje pověst o krutém králi Watzmannovi, kterého proklela i s celou královskou rodinou jedna pastýřka a proměnila je v kámen. Tak tu dnes stojí na břehu jezera Königssee nejvyšší vrchol Watzmann, vedlejší vrchol Watzfrau jako Watzmannova žena a mezi nimi jejich sedm dětí.

Panorama Watzmannu

FOTO: Klaus Fengler

Nejvyšší hora Berchtesgadenských Alp nadchne horolezce všech kategorií. „Spoustu lidí fascinuje Watzmann jako sportovní výzva“, vysvětluje horská vůdkyně. „Jedná se o velkolepou horskou trasu, která stojí na seznamu každého, kdo to s horolezectvím myslí vážně.“ Hora tyčící se do výšky 2 713 metrů nad mořem láká však i rodiny s dětmi. Po asi čtyřhodinové túře dorazí malí i velcí turisté k chatě Watzmannhaus, kde se dá i přenocovat s oblohou zářící hvězdami nad hlavou.

Východní stěna Watzmannu a ledová kaple



Pro horolezce je nejlákavější východní stěna Watzmannu. S výškou téměř 2 000 metrů se totiž jedná o nejvyšší skalní stěnu ve východní části Alp a díky skvělému výhledu se jedná o úžasný zážitek. Řadí se do stovky nejkrásnějších geotopů v Bavorsku – stejně jako ledová kaple na jejím úpatí. Odtékající voda vytvořila v někdejším ledovci fascinující labyrint jeskyň a vznikla tak dokonalá ledová kaple. K tomuto úchvatnému ledovému útvaru vede ze Sankt Bartholomä u jezera Königssee oblíbená pěší turistická trasa. Dovnitř se ale smí jen se zvýšenou opatrností.

Watzmann přitahuje stále více



Od té doby, co Nina Schlesenerová sbírala v dětství první zkušenosti horalky, se počet turistů vydávajících se do světa krále Watzmanna výrazně zvýšil: V roce 2016 horu překročilo 6 000 lidí. Doprovázet návštěvníky je ale pro horskou vůdkyni spíše posláním než povoláním: „To nejkrásnější pro mě je, že mohu lidem plnit jejich sny. Když pak stojí na vrcholu, plni emocí a radosti, že to zvládli – to jsou úžasné momenty!“