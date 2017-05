Neobyčejný kemp u Senftenberského jezera



Přístavní kemp na břehu Senftenberského jezera v srdci Lužické jezerní krajiny je oblíbený už jen pro svou ideální polohu jen pár kroků od kotviště lodí a cyklostezky. Od letošní sezóny má ale o lákadlo více: domky na stromech. Chcete strávit dovolenou v korunách stromů pět metrů nad zemí s výhledem na jezero? V Lužici žádný problém!

Uvnitř stromových chatek čeká komfortní vybavení

FOTO: Harry Mueller

Uvnitř těchto stromových chatek na vás čeká příjemná rustikální atmosféra, ale také vše, co je třeba ke komfortnímu ubytování. Najdete tu malou koupelnu i kuchyňku. Pokud budete chtít, můžete si připlatit za snídani až do domu. Co je ale v ceně, to je neopakovatelný výhled z terasy na hladinu Senftenberského jezera.

Přístaviště a sportovní centrum Senftenberského jezera z ptačí perspektivy

FOTO: Mario Hambsch

Poznejte Lužickou jezerní krajinu



Ač je bydlení na stromě už samo o sobě zážitkem, rozhodně byste neměli otálet, ale vydat se poznávat Lužickou jezerní krajinu ať už na kole, in-line bruslích nebo na lodi. Lužická jezerní krajina je ukázkový příklad revitalizace krajiny po povrchové těžbě uhlí. Z někdejších těžebních jam je nyní dvacítka jezer, některá z nich stále ještě ve fázi zaplavování. Senftenberské jezero patří k těm starším, k rekreaci se využívá už 40 let. V současné době se pracuje na propojení celé Lužické jezerní krajiny kanály. Už dnes je Senftenberské jezero propojeno se sousedním jezerem Geierswalder See.

U Senftenberského jezera si můžete loď i půjčit

FOTO: Nada Quenzel