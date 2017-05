Cyklostezka podél řeky Altmühl



Přírodním parkem Altmühltal vede stejnojmenná cyklostezka. Trasa z Gunzenhausenu do Kelheimu, dlouhá 167 km, sleduje tok řeky Altmühl a vede cyklisty daleko od rušného silničního provozu. Prvotřídní servis pro cyklisty podél celé stezky je samozřejmostí. Ti sportovnější ji zdolají za dva dny. Ale co by to bylo za dovolenou, kdyby nám šlo jen o lámání rekordů. Nejlepší je vydat se na cestu poklidným tempem a kochat se okolní přírodou, která vyloženě vybízí k tomu zpomalit a užívat si chvilku klidu.

Cyklostezka Altmühltal-Radweg

FOTO: Informationszentrum Naturpark Altmühltal

Altmühltalem na elektrokole



Cyklostezka podél Altmühlu není jediným lákadlem pro milovníky cykloturistiky. Navazuje na ni řada dalších dálkových cyklotras i regionálních okruhů, které vás zavedou na pomyslnou cestu do historie, nebo na vrcholky Jury. Na své si přijdou i ti, kdo propadli cykloturistice s elektrickým pohonem. Region je vyhlášený hustou sítí dobíjecích stanic, kterých je tu spolu s půjčovnami více než 200.

Dobíjecích stanic pro elektrokola najdete v Altmühltalu dostatek

FOTO: Informationszentrum Naturpark Altmühltal

Pěšky vstříc panoramatům



Krásám přírody údolí řeky Altmühl se můžete vydat naproti i po svých. Pokud zvolíte panoramatickou stezku Altmühltalem, nemůžete udělat chybu. Na jejích 200 kilometrech si jistě najdete ten svůj zamilovaný úsek. Po cestě vás budou k pauze vybízet malebná městečka, objevíte zdejší současnou i dávnou kulturu či zkamenělinu Archeopteryxe, muzea budou lákat na pozůstatky keltských a římských osídlení. Stezka Altmühltalem je díky své blízkosti přírodě držitelem certifikátu kvality a vyhlášena jako jedna z nejlepších v Německu. K tomu přispívá i přehledné značení a dobrá dopravní návaznost.

Na pěší túře Altmühltalem

FOTO: Informationszentrum Naturpark Altmühltal

Aktivní dovolená s dětmi



Region řeky Altmühl je ideální destinací pro aktivní rodiny s dětmi. Ocení především možnost koupání v jezeře Kratzmühlsee, lanové centrum, ti odvážnější možnost lezení na skalách, zvídaví se naopak mohou vydat hledat vzácné fosilie nebo navštívit jeskyni. Zkrátka o cíle výletů tu nouze není. A abychom nezapomněli: přírodní park Altmühltal je hotovým rájem pro vodáky. Zejména nováčci ocení zvolna tekoucí proud řeky Altmühl a nespočet míst, kde si lze zapůjčit kánoe.

Splouvání řeky Altmühl je vhodné i pro vodáky začátečníky.

FOTO: Informationszentrum Naturpark Altmühltal