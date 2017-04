Krajina v pohybu



Strmé břehy, bělostné pláže a blankytně modrá vodní hladina. Tak lze v kostce popsat Lužickou jezerní krajinu, kam z Prahy dojedete autem už za dvě a půl hodiny. Díky husté síti zbrusu nových kvalitních cyklostezek ji lze pohodlně projet křížem krážem. Během putování na kole je jeden pohled na vodní hladinu hezčí než druhý. Těžko uvěřit, že tam, kde se ještě nedávno do krajiny zakusovaly těžební stroje dobývající hnědé uhlí, nyní díky průběžnému zaplavování dolů vzniká vodní ráj. Sami se o tom můžete přesvědčit nejlépe právě tehdy, rozhodnete-li se procestovat Lužickou jezerní krajinu v sedle kola.

Odpočinek na břehu jezera Großräschener See

FOTO: TV LSL/Nada Quenzel

Každý si tu přijde na své



Nezáleží na tom, zda rádi zdoláváte dálkové cyklotrasy, zda dáváte přednost hvězdicovitým výletům nebo jen během dovolené občas vyjedete na pohodový výletní okruh – Lužická jezerní krajina se zavděčí každému cykloturistovi. Krajem prochází celkem 7 dálkových cyklotras, břehy jezer lemuje celkem 10 okružních tras. Abyste se na cestách neztratili, kromě klasických map se vyplatí využít GPS aplikaci lužických cyklostezek, která vám přesně řekne, kde se právě nacházíte.

Vyhlídka Victoriahöhe u jezera Größraschener See

FOTO: TV LSL/Nada Quenzel

Jezerní magistrála



Nejlepší volbou pro poznávání krajiny je tzv. Jezerní magistrála (Seenland-Route). Na celkem 186 kilometrech spatří aktivní cyklisté na vlastní oči, jak se jezerní krajina rozrůstá. Trasa propojuje celkem 16 jezer, a tak se zde na nových březích najde spousta míst, odkud je na vodu pěkný výhled. Ještě teď lze na mnoha místech spatřit různé úrovně zaplavování někdejších těžebních jam. Stanete se tu tak svědky jedinečné proměny krajiny, kterou člověk nyní navrací přírodě. Někde jsou břehy příkré a různě tvarované, jinde jsou to zas široké lány rákosí. Jezera a jejich okolí se zkrátka proměňují s tím, jak jejich hladina stoupá. Několik jich zde je už několik desítek let, a tak se zde najde i mnoho pláží a přístavišť.

U jezera Geierswalder See

FOTO: TV LSL/Nada Quenzel

Zbrusu nové stezky



Cyklostezky Lužické jezerní krajiny jsou atraktivní jak pro cyklisty, tak i pro in-line bruslaře. Kdysi to byly obslužné cesty, dnes vedou podél jezer široké, převážně rovinaté cesty s kvalitním asfaltovým povrchem. Podle nálady a kondice lze cesty okruhy kombinovat a libovolně prodlužovat. Nejdelší okruhy jsou okolo přehrady Spremberg (25 km) a jezera Bärwalder See (20 km), nejkratší pak okolo jezer Halbendorfer See (6 km) a Dreiweiberner See (8 km).

V Lužické jezerní krajině si přijdou na své i bruslaři

FOTO: TV LSL/Nada Quenzel