Uklidňující síla přírody



Francký les (německy Frankenwald) je prvním bavorským krajem, jenž získal ocenění kvality coby region pěší turistiky. Daleko od masové turistiky zde hraje prim původní čistá příroda. Nabídka pěších tras je pestrá, tou nejznámější je bezesporu FrankenwaldSteig, dlouhá celkem 242 kilometrů, která se dělí na 32 etap po pěti až 18 kilometrech. Zdejší motta zní: „Slyšet ticho“, „Dýchat dálky“ a „Porozumět lesu“.

Na křižovatce pěších tras v regionu Francký les

FOTO: Naturpark Frankenwald/Maria Setale

Francký les a cyklisté



Ke konceptu kvality nepatří jen pěší turistické stezky. Na své si ve Franckém lese přijdou pochopitelně i cyklisté, které sem láká pestrá kopcovitá krajina a idyla německého středohoří. Najdou se tu jak náročnější trasy pro milovníky sportovních výzev, i ty pohodové pro cyklisty požitkáře.

Vynikající infrastruktura



Od května do září mohou cyklisté využít regionální cyklobus „Frankenwald mobil“ a zkrátit si tak některá stoupání. Stačí jen naložit kolo do přívěsu za autobusem, vyvézt se nahoru a pak si jen užívat dlouhé sjezdy zpět do údolí.

V regionu Frankenwald si přijdou na své i cyklisté.

FOTO: Frankenwald Tourismus/M. Felgenhauer

Pohostinnost



Nezáleží na tom, pro jakou aktivitu se ve Franckém lese rozhodnete. V každém případě si ale můžete být jisti, že vás po výkonu čeká náležitá odměna ve formě regionálních specialit. Místní se totiž řídí heslem: „Kulinářský Francký les – přirozeně regionální“.