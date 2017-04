Bruslařské eldorádo



Fläming je rozsáhlou přírodní a kulturně historickou oblastí v jihozápadní části Braniborska. Díky husté síti stezek vhodných k in-line bruslení je dnes část oblasti, konkrétně Niederer Fläming a Baruther Urstromtal, známá jako Fläming Skate. Celková délka tras zde čítá úctyhodných 230 kilometrů. Na drtivé většině míst jsou stezky dva až tři metry široké. Je tedy málo pravděpodobné, že byste se při bruslení museli obávat kolize s dalšími bruslaři či cyklisty. A to i přesto, že do německé metropole je to odtud jen hodinku cesty.

Ve Flämingu se bude na stezkách bez silničního provozu cítit dobře a bezpečně každý.

FOTO: Landkreis Teltow-Fläming

Zážitek z krajiny



Zkrátka ve Flämingu si můžete vychutnat radost z jízdy naplno a budete mít i dostatek prostoru na to, abyste se mohli zaměřit na pilování stylu. Cestou daleko od rušného silničního provozu se můžete kochat krajinou posetou malými vesničkami, tu a tam se na horizontu objeví kamenný kostelík nebo starý větrný mlýn. Fläming také oplývá bohatou volnočasovou nabídkou a láká na řadu historických i přírodních památek.

Rovinaté okruhy ocení zejména děti a začátečníci.

FOTO: Landkreis Teltow-Fläming

Odpočinek s veškerým servisem



Bruslení až do úmoru? Nikoliv. Oddychnout si můžete na padesáti odpočívadlech. Také ve vesnicích podél tras se můžete spolehnout na dobrou turistickou infrastrukturu sahající od půjčoven bruslí přes hostince, pivní zahrádky a možnosti ubytování v hotelích či penziónech až po nejrůznější možnosti provozování dalších sportů. Ani milovníci kultury nepřijdou zkrátka. Na bruslích se lze totiž vydat třeba na festival klasické hudby nebo na městské slavnosti v různých koutech kraje. Ve Flämingu se jednoduše prolíná vše: volnočasové sportování, zážitky v přírodě, kultura, historie a pohostinnost místních obyvatel.

Cesty lemují dobře zařízená místa pro odpočinek.

FOTO: Landkreis Teltow-Fläming

Doporučené trasy

Na okruhu RK 1 poznáte to nejlepší z Flämingu. Na necelých 100 km se nacházejí jak rovinaté, tak i náročnější úseky se stoupáním, klesáním a zatáčkami. Začátečníci by se tedy raději měli vydat na okruh RK 2 u Luckenwalde (délka 12 km). Také trasa RK 3 z Jüteborgu ke klášteru Zinna v Grüně bude se svými 11 km pro začátečníky tak akorát. Sportovněji založení bruslaři jistě vyrazí na okruh RK 4, který je s délkou 43 km vyhlášený jako místo, kde se nejlépe trénuje na bruslařský maratón. Přímo u něj se nachází také jütteborská bruslařská aréna, nejmodernější svého druhu v Německu. V roce 2005 se zde konalo mistrovství Evropy ve speedskatingu, které přilákalo několik tisíc diváků. Okruhy RK 5 a RK 6 jsou v podstatě dvě poloviny největšího okruhu s číslem 1. Oba mají shodně po 50 kilometrech. Zajímavé zpestření nabízí čtyřicetikilometrová trasa RK 7, díky níž se bruslaři bez problémů dostanou až do historického centra města Dahme. Ocení ji jistě i vozíčkáři. Pro cyklisty je tu pak okruh RK 8. Trasa dlouhá 83 kilometrů se vine malebnou krajinou a nabízí také napojení na cyklostezku Dahme. Na trase leží např. muzeum sklárny Baruth, která je památkově chráněna, nebo třeba oblíbený zážitkový park s divokými zvířaty Johannismühle.



Krajina jezer, lesů a historických měst



Ptáte se, co dělá dovolenou na bruslích v braniborském Flämingu výjimečnou? Kromě prvotřídního asfaltu jsou to také blyštící se hladiny jezer vybízející k osvěžení v srdci přírody, husté lesy střídající se s širokými pláněmi. Do historických center lákají města Luckenwalde či Jüteborg, nadšence do vojenské historie pak určitě bude zajímat bývalé vojenské tréninkové letiště v Niedergörsdorfu. Krajina je kromě toho poseta malými kostelíky a větrnými mlýny, které už z dálky lákají k zastavení.

Tak co, vydáte se letos na brusle nebo kolo do Flämingu?

FOTO: TMB-Fotoarchiv/Y. Maecke