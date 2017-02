Pro energii do termálů



Znáte ten pocit, když si dopřejete pár hodin ve wellness a cítíte se, jako byste právě přijeli z několikadenní dovolené? Přesně to na vás čeká také v Braniborsku, kde je wellness center a termálních lázní celá řada. Mezi nejoblíbenější se řadí SaarowTherme ve vyhlášeném lázeňském středisku Bad Saarow na břehu jezera Scharmützelsee. Zdejší hosté také rádi zavítají do sousedního Wendisch Rietz, kde se nachází další velký resort se saunovou vesničkou a lázeňskými procedurami. A to je jen zlomek z toho, co spolková země nabízí. Na výběr je mnoho dalších míst, přičemž každé se specializuje na jinou oblast zdraví.

V Postupimi bylo právě otevřeno nové muzeum Barberini.

FOTO: Museum Barberini

Za kulturou a uměním do Postupimi



V Postupimi, hlavním městě spolkové země Braniborsko, kam lze pohodlně dojet také příměstským vlakem z Berlína, lze kromě obvyklých památek jako zámek Sanssouci (památka UNESCO) už teď, v zimě navštívit čerstvě otevřené muzeum Barberini. Nachází se na náměstí Alter Markt a z dálky upoutá krásně zrenovovanou fasádou stejnojmenného zámku. Uvnitř je pak k vidění umělecká sbírka mecenáše a zakladatele koncernu SAP Hasso Plattnera. V současné době zde probíhají dvě výstavy – jedna se soustředí na slavné impresionisty v čele s Monetem a Renoirem, druhá je pak věnována „klasikům moderny“ včetně Emila Nolde či Maxe Liebermanna. Návštěva muzea se jistě vyplatí po celý rok, nejen během zimy.

Na procházce okolo zamrzlých jezer

FOTO: TMB-Fotoarchiv/Steffen

Na čerstvý vzduch do zasněžené krajiny



Ačkoli je braniborská krajina téměř rovinatá, zkrátka tu nepřijdou ani ti, kteří milují pohyb na čerstvém vzduchu a nehledí při tom moc na teploměr. Stačí jen nazout pořádné boty a vyrazit, třeba na trasu okolo 66 jezer okolo Berlína. Ten mohou dobrodruzi obejít ve 20 etapách klidně celý kolem dokola. Méně odvážní zvolí metodu přibližování dopravními prostředky – výchozí i cílové body všech dvaceti etap navazují na městskou hromadnou dopravu. Kdo by rád zkombinoval pobyt přírodě s trochou toho umění, může se vydat na takzvanou „Mezinárodní stezku umění“ v oblasti Fläming, která byla pro letošní rok oceněna značkou kvality Německého klubu turistů.