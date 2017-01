Zážitky pro náročné



Tak jako v jiných světových turistických metropolích, i v Berlíně si návštěvníci mohou vybrat z takřka neomezených možností prohlídek, okružních jízd a zážitků na různá témata, historickými památkami počínaje a procházkou starým tunelem metra konče. Bizarní? V Berlíně nikoliv. Místo s tak bohatou minulostí, jako je německá metropole, nabízí plejádu zážitků pro milovníky historie a památek, umění, kulinářství i takových kuriozit, jako je třeba vinice ve čtvrti Prenzlauer Berg. Kdo si rád na cestách dopřává pohodlí a špetku luxusu, ten jistě ocení možnost nechat se po městě provézt luxusním minivanem. Komentované projížďky městem, ať už zaměřené na místa, kudy procházela historie, nebo okruhy jednotlivými berlínskými čtvrtěmi, obvykle trvají až čtyři hodiny. Nemáte tolik času? Nevadí, některé prohlídky trvají nanejvýš dvě hodiny. O to více času vám pak zbyde na nákupy či návštěvu kavárny.

Na prohlídce čtvrti Charlottenburg, kde se nachází i slavný olympijský stadión.

FOTO: Secret Tours Berlin

Na kole do neznámých končin



Druhou možností, jak načerpat co možná nejvíce z atmosféry města bez neustálého kontrolování času zbývajícího do odjezdu vlaku či autobusu, je prohlídka města ze sedla bicyklu. Tyto prohlídky se těší stále větší oblibě. Důvod je prostý: jedině tak poznáte během krátkodobé návštěvy i další stránky Berlína než běžní turisté obcházející s fotoaparátem na krku jednu památku za druhou. Taková cyklo prohlídka vás zavede například do současných „cool“ studentských čtvrtí jako Kreuzberg, Friedrichshain, Neukölln či Treptow. A navečer se sem pak už můžete vrátit s tím, že jste si cestou vyhlídli nějakou lákavou hospůdku či bar a splynout s místními. Jsou však i prohlídky, které i samotným Berlíňanům odhalují mnohá skrytá místa, takzvané „Top Secret“. Patří sem hledání skrytých pokladů, tajemné kamenné kruhy, obscénní nástěnné malby či provokativní architektura mladých umělců.

V Kreuzbergu to v noci žije

FOTO: visitBerlin/Pierre Adenis