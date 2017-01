Turistický region Braniborsko – centrum kultury za branami metropole

Německá spolková země Braniborsko, která obklopuje metropoli Berlín, patří k dynamicky se rozvíjejícím destinacím. V posledních letech si zdejší příroda, v níž prim hraje vodní živel, našla mnoho příznivců – aktivní odpočinek u Lužických jezer nebo projížďky na loďkách tajemným Spreewaldem jsou jen zlomkem toho, co region nabízí. I když by to mnozí za branami hlavního města nečekali, v Braniborsku si přijdou na své i milovníci kultury. Na co se mohou letos těšit?