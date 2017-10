Přitom se neví, jak socha vypadala, ani to, kde stála. Nejčastější představa, jak je rozkročena nad přístavem a pod ní proplouvají lodě, je podle architektů technicky neproveditelná. Všude ale narazíme právě na tyto suvenýry. Rhodos leží mezi třemi světadíly (Evropou, Asií a Afrikou), tudíž byl od starověku cílem různých dobyvatelů. Proto na pobřeží vznikla nedobytná pevnost z obřích kamenných kvádrů, Turci ji ovšem nakonec obsadili – díky zradě. Tím skončila éra řádu johanitů, aby se z nich následně stali maltézští rytíři. Zanechali tady po sobě honosné rezidence a kostely, skvělou ukázkou stavebního umění té doby je Palác velmistrů, dnes archeologické muzeum.

Rhodos se řadí mezi nejoblíbenější řecké ostrovy, přesto tu najdete hodně téměř liduprázdných míst.

FOTO: Shutterstock

Zdejší dlouhá pláž je proslulá čistotou vody

Památky najdeme všude, ve druhém největším městě Lindos je torzo chrámu bohyně Athény, odkud se dá obdivovat překrásná okolní krajina. Nejen ona, ale i moře a pláže jsou největšími turistickými lákadly. Jedna z nejdelších pláží, pět kilometrů dlouhá, kde je 12 modrých vlajek, jež garantují čistotu vody, se nachází v populárním letovisku Faliraki. Poblíž je i největší aquapark v Evropě, zabírá plochu 100 000 m². Lze si v něm pořádně vychutnat například svezení na vodní skluzavce, která je asi 140 metrů dlouhá, takže to rozhodně není na pár sekund…

Rovněž okolí pláže Faliraki je nádherné, trávník i chodník jsou ve výborném stavu.

FOTO: Shutterstock

Návštěvníci mají k dispozici 36 toboganů, mohou projet „línou řeku“, černé díry, je tu aqua posilovna, pro odvážné pak raftingové a „kamikaze“ atrakce. Část je speciálně navržena pro děti. Park otevírá brány v květnu, v hlavní sezóně (do konce srpna) je k dispozici od 9.30 do 19 hodin, poté zavírá o hodinu dříve. Děti do tří let mají vstup zdarma, do 12 let za 16 eur, všichni ostatní za 24 eur. Kdo není příznivcem vodních radovánek, má další perfektní možnosti zábavy, v rozsáhlém lunaparku s velkým ruským kolem, je tu i moderní bowlingová dráha. Faliraki je prostě pro ty, kteří si dovolenou užívají plnými doušky a netráví ji jen v hotelu či na pláži.

Nedalekou zátoku pojmenovali po slavném herci



Na své si přijdou rovněž naturisté, mohou navštívit oficiální nudistickou pláž Mandomata, kde je i malá hospůdka. Těch je ale všude spousta, bez taveren a kaváren by Řecko snad ani nemohlo existovat. Nezapomenutelnou atmosféru ještě doplňují okolní kopečky, některé jsou blízko moře a skrývají romantické pláže. Kupodivu tu nejsou žádné památky, ale za těmi se sem nejezdí. I když kousek odsud jsou bývalé lázně Kalithea. Příznivci Petrova cechu si možná trochu přivstanou a navštíví přístav St. Apostolos. Když se na ně usměje štěstí a na některé lodi bude volné místo, mohou se za menší „bakšiš“ zúčastnit rybolovu.

Místní taverny doslova lákají k posezení, mnohé mají specifickou venkovní výzdobu.

FOTO: Shutterstock

Pokud jde o výlety, hodně návštěvníků se vydá pár kilometrů přes útes, kde u obce Lakiko (Ladikou) narazí na zátoku nesoucí jméno populárního hollywoodského herce Anthonyho Quinna. I když měl podobné rysy jako místní, což mu také vyneslo hlavní roli ve filmu Řek Zorba, byl po matce aztécký indián. Pláž, která je součástí zátoky, dostal od tehdejší vojenské vládnoucí junty za to, že se na Rhodosu podílel na natáčení dramatu Děla z Navarone. Není však známo, zda tady někdy byl, možná o tomto daru ani nevěděl. Navíc ho další, už demokratická vláda zrušila, ale jméno místu zůstalo…

Zátoka Anthonyho Quinna se nalézá poblíž pláže Faliraki, lze tam dojít i pěšky

FOTO: Shutterstock