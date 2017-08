Dovolená v tomto letovisku nadchne zejména sportovně založené jedince všech věkových kategorií. Agadir, respektive jeho turistická zóna, zahrnuje veřejnou pětikilometrovou pláž, která je rovná a široká. Partičky cizinců, ale také místních teenagerů zde hrají fotbal, dost místa je tu přitom i pro ty, co se rádi povalují na lehátku či osušce a chytají bronz. Vstup do moře je velmi pozvolný. Poněvadž místní břehy omývá Atlantský oceán, nepočítejte ani náhodou s tím, že z vody vylezete se suchou hlavou. Středně vysoké vlny se postarají o to, že budete prosolení od hlavy až k patě, aniž byste se museli potápět. Ten, koho nudí klidné moře, se tady dokonale vydovádí.

Pláž v Agadiru je dlouhá, široká, rovná a písčitá. Zdejší dominantou je kopec s kasbou a obřím nápisem Alláh – Národ – Král.

FOTO: Shutterstock

Senioři a rodiny s dětmi ocení hotelový bazén

Naopak rekreační plavci, rodiny s malými dětmi, senioři a dámy s perfektními účesy, které je škoda zničit, se budou cítit mnohem lépe u hotelového bazénu obklopeného lehátky a slunečníky. Pakliže se ubytujete ve čtyř nebo pětihvězdičkovém areálu s režimem all inclusive, čeká vás během relaxace neomezené množství vybraných alkoholických a nealkoholických nápojů. Dítka mají obvykle svůj vlastní bazén anebo alespoň oddělenou část s minimální hloubkou. Mnohde nechybějí skluzavky a tobogany, případně vnitřní bazén. Připravte se ovšem na to, že v Agadiru fouká vítr silněji než ve většině jiných destinací, což v hlavní sezóně častokrát není na škodu, protože se vám tak dostane příjemného osvěžení.

V noci to žije zejména na promenádě

Navzdory tomu, že Maroko je muslimská země, vládne tu mírný islám. Možná vám neunikla pozitivní informace, že zde byl letos vyhlášen zákaz výroby, prodeje a nošení burek. Agadir se řadí mezi stěžejní centra marockého cestovního ruchu, a tak tady panuje mnohem uvolněnější atmosféra než ve vnitrozemí. Důkazem toho je i poměrně bujarý noční život. Pobřeží lemuje promenáda s bary a restauracemi, kde je rušno nejen do 22. hodiny. V podnicích i venku se baví turisté i místní obyvatelé, mezi nimi spousta studentů. Poslechnete si reprodukovanou hudbu i pouliční muzikanty, své umění předvádějí rovněž další umělci včetně tanečníků. Gurmáni a romantici jistě nepohrdnou servírovanou večeří či posezením u dobrého pití ve venkovní restauraci s výhledem na moře.

Široká promenáda, lemující pláž a z druhé strany hotelovou zónu, je plná palem. Ve večerních a nočních hodinách tu potkáte turisty z celého světa i – zejména mladé – Maročany.

FOTO: Shutterstock

A co se dá v Agadiru dělat přes den? Kromě pobytu na pláži či u hotelového bazénu lze zajít do wellness centra, na masáž, do fitnessu anebo hrát šipky, klasický nebo stolní tenis. Milovníci golfu mohou popojet necelých deset kilometrů a užít si skvělý den na 39jamkovém hřišti Golf Du Soleil. Na své si přijdou taktéž milovníci nakupování. Pouze pár set metrů od promenády je velké tržiště, kde lze sehnat téměř vše, na co si vzpomenete – koření, čaje, kompoty, oblečení, vodní dýmky, tabákové výrobky, lampy a v neposlední řadě proslulý arganový olej, a to kosmetický i potravinářský. Ceny jsou zde velmi výhodné, a pokud umíte dobře smlouvat, odejdete s plnými taškami, aniž by vaše peněženka nějak výrazně „zeštíhlela“. Měli byste však vědět, že trhovci jsou značně komunikativní a každý z nich vás bude lákat právě na svůj stánek.

Nedaleko od pobřeží se rozprostírá Olhao, nádherná zahrada v portugalském stylu. Její součástí je i útulná kavárna.

FOTO: Shutterstock

Výlet do Marrakéše je ideální volbou

Chcete-li zažít pravé Maroko, což se vám v komerčním a poevropštělém Agadiru zadaří jen do určité míry, vyrazte na některý z fakultativních výletů, jež nabízí každý lepší hotel. Milujete-li památky, výhodné nákupy, pouliční zábavu a také přírodu, zvolte cestu do 260 km vzdáleného Marrakéše, jednoho ze čtyř marockých královských měst. Těšit se můžete na věhlasné náměstí Jemaa el-Fna s obrovským tržištěm, kejklíři, hudebníky, artisty a zaříkávači hadů, dále na proslulé zahrady Majorelle, mešitu Kutubíja z roku 1199 a majestátní palác Bahia. V rámci tohoto výletu se ovšem nevykoupete. Marrakéš totiž leží ve vnitrozemí, konkrétně na úpatí pohoří Vysoký Atlas.

V Agadiru najdete rovněž tržiště a řadu obchůdků, mimo jiné i s keramikou. Chcete-li zažít skutečné nákupní orgie, vypravte se na výlet do Marrakéše.

FOTO: Shutterstock