Leží v Egejském moři, a to nejseverněji ze všech. Na ploše 379 km² tu žije 14 000 obyvatel, obvod Thassosu činí cca 100 km. Ostrov nemá letiště, to je naproti, v necelých 30 km vzdálené Kavale. Lodní spojení do hlavního města Limenas je časté, a když už v něm budete, není od věci si ho alespoň krátce projít. Je tu, jako všude v Řecku, spousta antických památek – agora, tržiště, kde se odbýval pouliční život, kamenné divadlo, chrám Apollóna, akropole, archeologické muzeum. Měly zde sídlit i Sirény, vábily krásným zpěvem námořníky, aby ztroskotali na útesech. Slavný rek Odysseus, jeden z mála, který je slyšel, přežil díky tomu, že se nechal přivázat ke stěžni, aby neměl vliv na řízení lodě, a posádce zalil uši voskem. Nicméně míst, kde tyto bájné bytosti, v češtině se jim říkalo ochechule, údajně působily, je více, takže to nelze brát za bernou minci.

Milovníky památek jistě zaujme pohled na ruiny starověkého kostela v Aliki.

FOTO: Shutterstock

K pěší turistice svádí nejen Ypsarion



Ostrovu prý dal jméno princ Thassos, ten si tu odpočinul při hledání své krásné sestry Európy, unesené Diem. Povrch má členitý, mírně hornatý, nejvyšším vrcholem je Ypsarion (1204 m). Pro zdatného chodce (vychází se z obce Skala Potamias) je to sice pěkná štreka, ale zase nic, co by nezvládl. Smůlu mají naopak lenoši, cesta autem je komplikovaná, bez náhonu na čtyři kola obtížně zdolatelná – pokud vůbec. A řidič se nemůže na rozdíl od chodců kochat. Krajina má polodivoký ráz, na stráních kvete spousta voňavých květin, jsou tu i smíšené a borové lesy a piniové a olivové háje. Cestu lemují úly, dá se zastavit u půvabného jezera, někdy ale bývá vyschlé. Kdo zná byliny, může sbírat tymián, rozmarýn, oregano, pěstují se i ve velkém. Avšak nejžádanějším artiklem je vysoce kvalitní mramor, který se zde těží, a víno, vyhlášené už v antickém světě.

Nebaví vás válet se celé dny u moře? V tom případě se můžete vydat na výlet do hor.

FOTO: Shutterstock

Jedním z hlavních lákadel je Diovo oko

A samozřejmě nelze opomenout pláže. Nejdelší i nejvyhledávanější je Golden Beach (řecky Chrissi Amoudia), obklopená hustou vegetací i jemným pískem. Hodí se pro děti, moře je mělké, jsou tu lehátka se slunečníky, možnosti vodních sportů, neschází kolonáda s tavernami. Podobný ráz mají Pefkari a Tripiti. Kdo hledá klid a samotu, zvolí Mramorovou pláž, hůř přístupnou, ale zato atraktivní, v zátoce plné zeleně, podobně jako Livadi, tu zastiňují kopce. Dost pláží leží u malých vesniček (Thymonias, Potamia, Kinira aj.), kde se dá najíst při celodenním pobytu.

Na ostrově Thassos je řada hezkých pláží. Na těch větších nechybějí lehátka ani slunečníky.

FOTO: Shutterstock

Raritou je Giola neboli Diovo oko, přírodní jezírko naplněné mořskou vodou. Je v něm příjemné koupání, jen je třeba dát pozor na ostřejší skály. Není zcela snadné ho najít, ukrývá se ve skalách za vesničkou Astris. Cesta k němu není dobře značená, pro auta je taktéž obtížně sjízdná...

Giola neboli Diovo oko je vděčným fotografickým objektem, v němž se dá navíc vykoupat.

FOTO: Shutterstock

Zájezdy na Thassos (nebo také Thasos) jsou převážně letecké, přičemž transfery do hotelu a na konci pobytu zase zpátky na letiště jsou zajištěny. Chcete-li dát přednost vlastní dopravě i stravě, lze si na ostrově pronajmout apartmán či studio. Mimochodem – mnoho hotelů s konceptem all inclusive tu nenajdete. Většina ubytovacích zařízení nabízí polopenzi, což je ideální pro ty, kteří si hlídají štíhlou linii a nechtějí se z dovolené vrátit o pět kilogramů těžší...