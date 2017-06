Místní úřady udělaly v posledním desetiletí vše pro to, aby svůj kraj zviditelnily, úvodní titulek jsem si vypůjčil právě od nich – používají ho jako reklamní slogan. Neschází tu totiž opravdu nic z toho, čím se Apeninský poloostrov chlubí – moře, pásmo lesů i pahorků, ideálních pro pěší túry či jízdu na kolech. Pokud jde o památky, jen registrovaných je přes tisíc, a to všech slohů včetně antického. Navíc má Marche 242 muzeí a obrazáren na 246 obcí (největší „hustota“ na světě!), takže příznivci výtvarného umění se zde cítí ve svém živlu. Stejně tak jako jedinci toužící ze všeho nejvíc vystavit své tělo na mořské pláži.

Pláže zde najdete písčité i oblázkové.

FOTO: Shutterstock

Často se i v rámci rodiny vedou spory, zda je lepší písčitá, či oblázková. V tom případě je ideální letovisko Fano, kde jsou obě. Písčitá je kratší a jmenuje se Lido, Sanssonia je delší a není ani tak z oblázků jako z drobného štěrku, po němž je příjemné chodit i naboso. Pláže od sebe odděluje malý malebný přístav, takže i bezplatná vyhlídka je k dispozici.

Pěší turisté se tu cítí jako v ráji

Dalším velmi oblíbeným místem je Pesaro, kde se kromě pláží nachází i „riviéra zelených pahorků“, ideální pro příznivce pěších túr. Zvlněný, nenáročný terén zvládnou i fyzicky méně zdatní. A kde se jim poštěstí procházet se piniovými háji a obdivovat krásu hlavně podvečerní (přes den je takové vedro, že se každý koupe) krajiny i romantické scenérie?

Pevnost Malatesta je ozdobou města Fano.

FOTO: Shutterstock

Marche je dobrou volbou i pro ty, co nemají rádi do výšky čnějící hotely. Zde jsou i ty luxusní, pětihvězdičkové, mnohem menší, aby zapadly do starosvětského rázu „plážových městeček“ s nábřežím plným obchodů i restaurací, nabízejících hlavně mořské plody všeho druhu. Rybáři vyplouvající každé ráno se nevracejí s prázdnou a čerstvé úlovky nabízejí prioritně kuchařům, mají z toho větší zisk. Jídlo se často servíruje na mísách, z nichž si hosté nabírají. Varování pro ty, co neznají italskou kuchyni – těstoviny jsou sice chuťově vyhlášené, ale jako předkrm, nikdy ne jako hlavní chod. Zkrátka se jimi nepřejezte, aby se žaludek dočkal i dalších chodů.

Historické město Urbino se nalézá na skalnatém návrší nad řekou.

FOTO: Shutterstock

Za návštěvu stojí i Urbino a Frasassi



Pokud jde o výlety do okolí, když se obloha výjimečně zatáhne, možností je spousta, i půldenních. Těžko lze vynechat Urbino, architektonický skvost a rodiště jednoho z nejslavnějších světových malířů, Raffaela Santiho. Raritou, kterou jinde nenajdete, je velkolepý krasový komplex Frasassi z milionů krápníků, některé jsou vysoké desítky metrů. Když vezmeme v úvahu, že za patnáct let vyrostou přibližně jen o jeden milimetr krychlový, nelze ani spočítat, kdy vznikly, barevně nasvícené vypadají úchvatně. Je třeba vzít si teplejší oblečení, v podzemí je stálá teplota 14 stupňů, což je značný kontrast oproti venkovní. Zajímavé je i okolí, dá se projít úzkými, ale bezpečnými stezkami po strmých útesech, plných zeleně. Je to – jak se říká – balzám na duši, ideální pro celodenní výlet.

V komplexu Frasassi můžete obdivovat obří krápníky.

FOTO: Shutterstock

Domů si přivezete kvalitní sýry a olivový olej



Zvláštností Marche jsou „rozdělená“ centra měst. Místní si vybírali místa pro obydlí hlavně na mírných pahorcích poblíž moře, ale i tak, aby mohli obhospodařovávat políčka či pěstovat dobytek, což pro ně bylo hlavním zdrojem obživy. Takže stará zástavba je na kopci a nová – v podobě letovisek – pod ním. Stejně tak je na dvě části tak trochu rozdělen celý region, a to horským masivem Conero (572 m), táhne se jako pověstný had desítky kilometrů. V oblibě u cyklistů jsou „panoramatické“ silnice lemující pobřeží, nádherný je pohled z výšky na záliv Portonovo. Spokojeni bývají i turisté, kteří rádi nakupují. Olivový olej, parmezán i další druhy sýrů jsou zde o něco levnější, turistický ruch stále ještě ceny příliš nezvedl.