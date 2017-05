Poloostrov Chalkidiki se nachází v jihovýchodní části Řecka a už jeho poloha ho předurčuje k tomu, aby se stal cílem letních dovolených. Pobřeží tří poloostrovů, které vystupují z pevniny jako hroty obávaného Poseidonova trojzubce, omývají vody „věčně teplého” Egejského moře. Turisté jezdí pouze na dva z těchto výstupků, konkrétně do Kassandry a Sithonie. Třetí z výčnělků jménem Athos je považován za posvátné místo a nachází se zde autonomní mnišský stát Agion Oros (Svatá hora). Ten obývají zhruba dvě tisícovky mnichů v několika chrámech a vstup sem je přísně regulován. Naštěstí k břehům Athosu míří alespoň výletní lodě, z jejichž paluby je možné pozorovat majestátnost zdejšího pohoří.

Mnišská republika na poloostrově Athos je uzavřenou komunitou a na ostrov už například 1000 let nevkročila žena.

FOTO: Shutterstock

Soluň láká historií

Ať už se vydáte do kterékoli z destinací v oblasti Chalkidiki, bude to vždy nejvíce hodinu cesty autem do Soluně, která je rodištěm věrozvěstů Cyrila a Mětoděje. Bratrů, kteří doputovali až na Velkou Moravu a do staroslověnské hlaholice přeložili kromě bible i řadu církevních a právních textů. V Soluni si jsou velmi dobře vědomi toho, jak velký význam mělo dílo Cyrila a Metoděje pro tehdejší šíření kultury a víry, a tak zde lze nalézt chrám, jenž jim je zasvěcen. Ostatně jednodenní výlet do tohoto města není ztraceným časem. Soluň, zastarale Tesalonika, někdy též Saloniki (z tureckého Selânik), má přes jeden milión obyvatel i s předměstími a je druhým největším řeckým městem.

Katedrála Cyrila a Metoděje v Soluni je věčnou připomínkou jejich misí, na kterých šířili vzdělanost a Písmo svaté.

FOTO: Shutterstock

Soluň se stala domovem řady významných byzantských staveb a raně křesťanských kostelů. Jsou zde i budovy vystavěné osmanskými Turky a také několik synagog patřících skupině židů, označovaných jako Sfaradin. Díky těmto stavbám byla Soluň zařazena v roce 1988 na seznam UNESCO.

Za návštěvu stojí také návštěva archeologického muzea poloostrova Chalkidiki ve městě Polygyros. V muzeu jsou umístěny archeologické objevy ze zdejších vykopávek, například ze známého archeonaleziště Olynth. Je pozoruhodné, že vystavené předměty pokrývají celou historii od pravěké doby kamenné až po současnost. Návštěvníci si mohou prohlédnout typické malované vázy a keramiku, šperky, sochy, pohřební předměty a součásti hrobek i zbraně.

Pláže, hory a odpočinek

Jedním z hlavních lákadel Chalkidiki je zdejší vizuální přitažlivost. Široké rozhledy z pláží jsou na obzoru lemovány horskými pásy, případně dalšími ostrovy a ostrůvky. Často navštěvovanou turistickou destinací je Polychrono, letovisko nacházející se uprostřed východní části poloostrova Kassandra. Střed města je lemován kavárničkami, restauracemi a obchody s nejrůznějšími suvenýry. Klidné nejsou ani boční ulice, a to především ty, které spojují dva hlavní bulváry. V těchto uličkách mířících od moře do vnitrozemí můžete objevit unikátní místa a restaurace. Největším lákadlem tohoto letoviska je pláž, která se táhne na pobřeží přes celé město.

Rozlehlost zdejších pláží nabízí velkorysé dispozice pro umístění slunečníků, takže se zde turisté nemačkají.

FOTO: Shutterstock

Pro celý poloostrov Kassandra je typická zvlněná krajina s dlouhými plážemi. Ty nejdelší se nacházejí u městečka Kallithea, od kterého je to co by kamenem dohodil ke zbytkům Diova chrámu, jedné z nejvýznamnějších antických památek Chalkidiki. V létě je Kallithea oblíbeným centrem turistického ruchu, protože se nachází na křižovatce dvou hlavních silnic. Jedna vede do hlavního města poloostrova Kassandra ve vnitrozemí a druhá podél pobřeží do dalších turistických letovisek. Možná proto se z Kallithei stalo oblíbené místo obchodu a nakupování.

Domů přibalte brandy a sýr

Ostatně nákupy jsou na dovolené skoro povinnost a v Řecku je to opravdová radost. Pokud chcete nějakou typickou místní specialitu, můžete vybrat ovoce naložené ve sladkém nálevu. Nejvyšší kvalitu má zdejší tymiánový med, který je známý nejen po celém Řecku, ale i za hranicemi. Dalším favoritem je vinný sýr (Tiri tis posas) – kozí sýr, který je pečlivě připravován a uchováván v červeném víně. Výsledkem je úžasná kombinace chutí. Chcete-li přivézt spíše tekutý suvenýr, sáhněte po světoznámé brandy Metaxa nebo po anýzové pálence Ouzo. Oblibě se těší též retsina, alkoholový nápoj s chutí a vůní pryskyřice jako vhodný dárek těm, kteří mají rádi víno a chtějí zkusit něco neobvyklého.

Řecký sýr feta naložený v olivovém oleji je proslulý svou chutí a nejlépe se hodí k olivám a pitě.

FOTO: Shutterstock