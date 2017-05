To je známé i pod názvy Fes či Fás a rozprostírá se ve vnitrozemí. Konkrétně necelých 800 kilometrů od Agadiru, kde se nalézá mezinárodní letiště. O jednodenním výletu tedy nemůže být řeč, ideálním řešením je „zabít dvě mouchy jednou ranou“. Jestliže se do Maroka nechystáte s malými dětmi či invalidou, můžete upřednostnit poznávací zájezd, který zahrnuje jednak pobyt a koupání na dlouhé a široké písčité pláži v Agadiru a jednak zavítáte do vzdálenějších lokalit, na které nezapomenete do konce života.

Místní mešita dlouho držela rekord

A proč je město Fez tak jedinečné? Protože tady na vlastní oči poznáte středověk. Jakmile vstoupíte do mediny, tedy do staré části města, jako mávnutím kouzelného proutku se vrátíte v čase o mnoho staletí zpátky. Nezapomeňte si vzít fotoaparát, jelikož snímky pořízené v těchto úchvatných zákoutích vám bude závidět téměř každý, komu je po návratu ukážete. Město bylo totiž založeno už v roce 789 Moulayem Idrissem I., tehdy se jednalo spíše o vesnici.

Královský palác Dar El Makhzen je úchvatný zevnitř i zvenku.

Výrazně se Fez rozrostl na počátku 9. století za vlády jeho syna Idrisse II., který si ho vybral za své sídlo. O necelých padesát let později zde byla založena Kairuánská mešita (Djemaa El Kairaouine), která byla dlouhá staletí největší mešitou v Maroku. Do současné podoby s prostory pro dvacet tisíc věřících byla postupně přestavěna v 10. a 12. století. Kromě ní budete během prohlídky Fezu obdivovat nádhernou bránu Bab Boujeloud, za níž se rozprostírá čtvrť El Bali. Úchvatný je královský palác Dar El Makhzen ve čtvrti Fes El Djedid. Zaujme vás už zvenčí, vaše fotka před jeho vchodem bude naprostou nezbytností.

Koželužna je příslibem úžasné podívané

Ale zpátky do mediny, která je plná úzkých uliček, v nich obchodníci v dobových oblecích nabízejí nejrůznější zboží – od tradičních textilií přes orientální lucerny a lustry a pálené nádobí, vážené koření a sypané čaje až po maso v nejrůznějších podobách. Budete míjet nejen ženy a muže v modelech, které znáte jen z historických filmů, ale také oslíky a další zvířata. Během chvíle budete ztraceni v prostoru a čase, díky zkušenému průvodci však nezabloudíte, což by se vám jinak mohlo hravě stát. Místní jsou – stejně jako ve většině arabských lokalit – zvyklí smlouvat o ceně a horlivě nabízet všechno možné každému, kdo projde okolo. Musíte se obrnit trpělivostí a naučit se s úsměvem ve tváři říkat: „No, thank you!“

Ve staré části města Fez potkáte nejen ženy, ale i muže v tradičním oblečení.

Procházka křivolakými uličkami však rozhodně stojí za to, tohle v Česku ani v okolních státech jednoduše nezažijete. Stejně tak – a možná i víc – fascinující je návštěva koželužny. Stanete se svědky toho, jak se už kdysi dávno ručně barvila pravá kůže, a ve zdejším obchodě si dokonce můžete koupit kabelku či jiný výrobek. Abyste tolik necítili intenzivní odér, který se line z této prastaré továrny, dostanete hned po příchodu lístky máty, k nimž budete čichat při pohledu na dělníky pracující v kádích s nejrůznějšími barvami.

Barvírna kůží ve Fezu je jednou z největších místních atrakcí.

Alkoholici vás zde obtěžovat nebudou

Jakmile opustíte starou část města, okamžitě se vrátíte do roku 2017. Zjistíte, že ve Fezu jezdí moderní dopravní prostředky, že zde mají nákupní centrum připomínající ta naše, spatříte i řadu soudobých staveb. Uvědomíte si, že Maroko není zaostalá země, ale naopak nejvyspělejší arabský stát na území severní Afriky. Co se nové části Fezu týče, nenechte si ujít procházku po hlavní třídě, která je plná zeleně a zajímavých budov včetně kamenných obchodů, v nichž platí fixní ceny.

Hlavní třída v moderní zástavbě je plná zeleně a doslova vybízí k procházce.

Vzhledem k tomu, že strávíte noc v útulném hotelu v blízkosti tohoto korza, můžete si ho užít i ve večerních hodinách. Narazíte rovněž na spoustu kavárniček a barů, avšak na žádného opilce. Místní totiž nepijí alkohol, ale tzv. marockou whisky. Znalci dobře vědí, že se jedná o silně slazený mátový čaj, který klame svým názvem. Zvýšené obavy o bezpečnost nemusíte mít ve Fezu ani v pozdních hodinách, a tak není nutné se po večeři zdržovat výhradně v hotelu...