Používání ochranných pomůcek, tedy přileb a chráničů páteře, by mělo být samozřejmostí. Zatímco dítě bez helmy již téměř nepotkáte, chránič páteře používá jen každé čtvrté dítě. O nepoučitelnosti některých dospělých ani nemluvě. Přitom poranění hlavy, páteře, a to nejen obratlů, ale také míchy, patří spolu se zlomeninami končetin mezi nejčastější zranění, často i s velmi vážnými následky.

98 % dětí již naštěstí přilbu nosí

FOTO: Shutterstock

Nejčastější zranění na sjezdovkách

Koleno (distorze, poranění vazů) 35 % Rameno (vykloubení, poranění vazů, zlomeniny klíční kosti) 19 % Trup (naraženiny, zlomeniny žeber, distorze a zlomeniny páteře) 10 % Hlava (otřes mozku, tržné rány, zlomeniny lebky, zhmoždění mozku) 7 % Bérec (zlomeniny) 9 % Kyčel a stehenní kost (naraženiny, vykloubení, zlomeniny) 5 % Paže (zlomeniny) 4 % Ostatní úrazy a zranění (zhmoždění, distorze, zlomeniny) 11 % Zdroj: Traumatologické centrum Nemocnice České Budějovice, a. s.

Lidé by měli myslet také na to, že pokud dojde k úrazu na lyžích v zemi, kde je nošení přilby povinné, může pojišťovna zkrátit výplatu pojistného. Ze svého pak můžou zaplatit statisíce. Helma je povinná pro děti například v Itálii, Francii, Slovinsku, většině rakouských spolkových zemí, ale také na Slovensku.

Orgán, který musíme chránit nejvíce, je sám naším ochráncem

Je dobré používat ochranné pomůcky, tedy prvky pasivní ochrany. Stejně jako bezpečnostní pásy, airbagy, ABS a další prvky v autě. Ale pozor, nejsou všespásné. Tím zcela zásadním faktorem při naší ochraně je náš rozum a zodpovědnost.

Přednost zprava na lyžích neplatí!

Mezinárodní lyžařská federace FIS před lety sestavila lyžařské desatero pravidel chování na sjezdovce, které soudy ve všech zemích používají jako vodítko. Bohužel lidé tato pravidla stále ve velké míře neznají. Např. 15 % lyžařů se domnívá, že na sjezdovce platí stejně jako na silnici přednost zprava. Velkou roli při kolizích hrají také bezohlednost, únava a špatné oblečení. Lidé přeceňují své možnosti. Nejvíc úrazů se lyžařům stává v odpoledních hodinách, kdy jsou unavení, případně podchlazení a sjezdovky jsou už v horším stavu.

Helma není zdaleka vše, ale měla by být součástí výstroje.

FOTO: Shutterstock

Desatero FIS

1. Berte ohled na ostatní lyžaře a snowboardisty.

2. Přizpůsobte rychlost svým schopnostem, terénu a dalším okolním podmínkám.

3. Lyžař jedoucí zezadu musí zvolit stopu tak, aby neohrozil nikoho před sebou.

4. Předjíždět můžete ze všech stran, ale vždy dbejte na dostatečnou vzdálenost.

5. Při najíždění na sjezdovku vždy dejte přednost lyžařům jedoucím na ní.

6. Nezastavujte na úzkých a nepřehledných úsecích sjezdovky.

7. Pokud se pohybujete po sjezdovce pěšky, vždy jděte u kraje.

8. Dbejte na signalizaci a značení na sjezdovkách.

9. Při nehodě je každý lyžař a snowboardista povinen poskytnout pomoc.

10. Ať jste svědek, nebo účastník nehody, jste povinen poskytnout osobní údaje.

Jak dále snižovat riziko

Dodržujte pravidla FIS a noste ochranné pomůcky. I pasivní ochrana je důležitá. Vybavení by vždy mělo odpovídat velikosti a váze lyžaře. Tedy rozhodně žádné: „Do toho za dva roky dorosteš!“ Výzbroj, hlavně lyže a snowboard, nechte zkontrolovat ve specializovaném servisu. Nezapomínejte ani na kvalitní oblečení. To by mělo být teplé a nepromokavé. Navíc vždy používejte více vrstev, abyste se kdykoliv mohli přizpůsobit změnám počasí. Buďte vidět! Proto mějte na oblečení reflexní prvky. Sluneční brýle jsou sice víc chic, ale používejte ty lyžařské. Lépe vás ochrání. Před první jízdou se zahřejte a rozcvičte klouby. Pomalý strečink, tedy protahování, však nechejte na závěr lyžovačky. Dělejte přestávky a hlídejte příjem energie a tekutin. Také opalovací krémy vezměte s sebou. Sluníčko je na horách často silnější než u moře.

Při dodržování pravidel je lyžování vskutku nádherný sport.

FOTO: Shutterstock

A hlavně si svou lyžařskou dovolenou náležitě ve zdraví užijte! Při dodržování pravidel je lyžování vskutku krásný sport…