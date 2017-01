Boloňské špagety jsou evergreenem, který v různé počeštělé formě zná každý z nás. Byla by však škoda zůstávat jen u nich. Bucatini, macaroni, penne, rigatoni, fettucine, tagliatelle a mnohé další. Jak se však v nepřeberném množství všemožných druhů těstovin vyznat?

Určitě znáte ten nepříjemný pocit, když si v restauraci na dovolené chcete objednat, ale tápete, protože je místní jídelníček pro vás španělskou, lépe řečeno italskou vesnicí. Pasta, tedy těstoviny, mnohde tvoří největší a nejpestřejší část jídelníčku. Prohlédněte si naši obrázkovou mini-encyklopedii italských těstovin výše. Při své dovolené v Itálii již nebudete trnout, co jste si vlastně objednali. Naopak můžete svůj doprovod oslnit svými znalostmi, a hlavně mu pomoct s výběrem. Posezení s přáteli, romantické večeře pro dva i rodinné obědy se tak pro všechny stanou příjemným gurmánským zážitkem.

Tradiční lazaně připravené s mletým masem.

FOTO: TravelPortal.cz

Jak správně na těstoviny



V naší kotlině se těstoviny těší stále větší popularitě. Přesto je velice rádi vaříme příliš dlouho, až je téměř rozvaříme. Správná příprava však je al dente, tedy vaření těstovin na skus nebo také na zub (dente v překladu zub), kdy nejsou úplné měkké, ale už nejsou ani tvrdé. A jak poznat, že jsou těstoviny skutečně al dente? Nejstarším a základním testem vždy byla, je a bude prostá ochutnávka. Pokud kousnete do těstovin, na povrchu budou měkké, ale uprostřed budete cítit malý odpor méně povařené těstoviny.

Italsky zdravě a chutněji

FOTO: TravelPortal.cz

Po italsku jsou mnohem zdravější

Přípravu al dente ocení také všichni, kteří si chtějí hlídat svůj příjem potravin. Proč je vaření al dente tak důležité? U těstovin, ale také u řady dalších potravin platí, že čím déle je vaříte, tím vyšší bude jejich glykemický index. Tento index dělí sacharidy podle rychlosti jejich glykemické odezvy, tedy jejich přeměny na glukózu v těle. Tím určuje i tvorbu a uvolnění inzulínu. Vysoký glykemický index znamená, že sacharidy se v těle přemění na glukózu velice rychle a tím rychleji je energie, kterou tento cukr poskytuje, spotřebována. Hodí se proto pro rychlé doplnění energie. Velice brzy však nastupuje opětovný hlad. Pokud tělo pro tento cukr nemá okamžité využití, přeměňuje se díky zvýšené produkci inzulinu na tuk. A to určitě nechcete. Pro diabetiky a redukční diety jsou tedy vhodnější potraviny s nižším glykemickým indexem pod 55. A právě al dente těstoviny dosahují hodnot 45 až 55, naopak ty rozvařené dosahují hodnot přes 70.

Tiramisu, sladká tečka nakonec...

FOTO: Shutterstock

I když nejste zrovna milovníci těstovin, do Itálie stojí za to se vydat. Už to, že je jednou z turisty nejoblíbenějších zemí na světě, mluví za své. Když si na své dovolené budete pochutnávat na těstovinách, pizze, místních sýrech, čerstvých rybách nebo rizotu, nezapomeňte vše zapít skleničkou skvělého vína. Koneckonců je Itálie největším producentem nápoje bohů. A sladká tečka nakonec: tiramisu, italský dezert z vrstvy piškotů namáčených ve směsi kávy a mandlového likéru pokrytých jemným krémem ze žloutků, cukru a mascarpone.

Buone vacanze e Buon appetito! Krásnou dovolenou a dobrou chuť!