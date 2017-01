Od dob socialismu se mnohé změnilo

Hlavně jižní část černomořského pobřeží je v posledních letech stále populárnější. Nechybí ani rozmanitá příroda s velkým množstvím národních parků a letovisek s romantickými historickými centry. V kombinaci s chutnou a zdravou bulharskou kuchyní a pohostinností místních obyvatel je Bulharsko místem, kde si vychutnáte dovolenou se vším všudy.

Letovisko Nessebar, Bulharsko

FOTO: archiv autora

V éře socialismu platilo, že se do Bulharska jezdilo k moři vlakem a ubytování ani služby nebyly valné kvality. Dnes je Bulharsko moderní destinací s výbornými službami, přičemž dovolená vám nevyžene všechny peníze z kapes. Koneckonců ceny v restauracích a obchodech jsou srovnatelné s českými a v mnoha případech jsou dokonce ještě nižší. Chutná večeře v lepší restauraci vyjde na 7 až 15 leva, tedy od 90 korun. A co víc, podobně jako v Chorvatsku se nemusíte obávat jazykové bariéry. Na mnoha místech najdete nápisy a jídelní menu v češtině. Letecký zájezd na 8 dní s polopenzí přímo na Slunečném pobřeží pořídíte již pod deset tisíc korun.

Slunečné pobřeží

Oblíbeným letoviskem u Černého moře je Slunečné pobřeží. Hlavní atrakcí této populární prázdninové oblasti je 200 metrů široká a přes 8 kilometrů dlouhá pláž se zlatavým pískem a pozvolným vstupem do moře. Toto vyhledávané místo se pyšní krásnou pobřežní promenádou s množstvím restaurací, kaváren a barů. Na své si přijdou také milovníci zábavy a nákupů. Najdete zde vyhlášený aquapark, sportovní hřiště, půjčovny, obchůdky i kasina. A co víc, let do Burgasu trvá pouze dvě hodiny. Od něj je to na Slunečné pobřeží, které je držitelem „Modré vlajky“ pro nejlepší světové pláže, už jen 25 kilometrů. K dopravě po letovisku můžete využít místní minivláček, drožku, případně se jen tak projet na koních.

Restaurace na Slunečném pobřeží

FOTO: archiv autora

Milovníci nočního života si v Bulharsku přijdou na své díky nespočtu diskoték, barů a hospůdek. Díky písčitým plážím s pozvolným vstupem do moře je letovisko vhodné i pro rodiny s dětmi. Množství skluzavek, houpaček, dětských atrakcí a půjčoven vodních skútrů, šlapadel a lyží zabaví vás i vaše ratolesti. Ať již hledáte odpočinek, nebo sportovní vyžití, případně rušný noční život, to vše v Bulharsku naleznete.

Chutná kuchyně a skvělá vína

Bulharská kuchyně nabízí pestrý výběr národních pokrmů s množstvím zeleniny, salátů, grilovaného, rožněného a vařeného masa, pečených a pražených ryb i kuřecího. Jídla jsou lehce stravitelná, protože jsou připravována na kvalitním místním slunečnicovém oleji. Díky velkému podílu zeleniny, ryb a přírodního jogurtu patří bulharská kuchyně k nejzdravějším v celé Evropě. Typická národní jídla se podávají hlavně v restauracích zvaných „mechany“, které si dodnes zachovaly starobulharský ráz. Hotelové restaurace kromě bulharských jídel nabízejí i speciality evropské a světové kuchyně.

Tradiční bulharský pokrm čevapčiči

FOTO: Blue Style

Vynikající je také místní víno. Ačkoli se nám s tímto nápojem spojují země jako Francie nebo Itálie, tradici jeho výroby má Bulharsko ještě delší. Počátky pěstování vinné révy sahají až do doby antiky před 3000 lety. Víno je dodnes jedním z nejpopulárnějších alkoholických nápojů Bulharska a zažívá renesanci. Svou kvalitou může konkurovat vínům z Francie, Itálie nebo Španělska.