V saúdské poušti vyroste luxusní hotel. Vytesají ho do skály

Architekt uvedl, že podobu, která má vynikat rozlehlým nádvořím a kontrastním decentním interiérem, ovlivnilo nedaleké skalní město Hegra zapsané na seznamu UNESCO — to je mimochodem dílem Nabatejců, stejné kultury, po níž v Jordánsku zůstala známější Petra.

V architektuře se mají odrážet prvky nabatejské kultury, přičemž nejzásadnějším bude právě částečné zasazení hotelu do skály. Světlo do něj budou přivádět mimo jiné rafinované otvory ve stěnách a stropě. Zajímavým prvkem bude rovněž prosklený výtah. Samotné pokoje mají disponovat terasami a balkony s výhledem do pouště. Podle Nouvela je důležité, aby byl hotel udržitelný.