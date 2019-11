V Jeruzalémě zpřístupnili jednu z nejvzácnějších hrobek. Otevření budí vášně

Kvůli otevření hrobky se ale zvyšuje tenze, pohřebiště se totiž nachází v palestinské části města a židé, kteří tam proudí, se mohou dostat do konfliktu. Podle některých by napětí mohlo vyústit až v násilí.

„Považujeme to za archeologické naleziště. Konflikt začíná ve chvíli, kdy si ho věřící začínají nárokovat,“ tvrdí Jonathat Mizrachi, šéf organizace Emek Shaveh. Dodává, že právě z umístění hrobky pramení tenze, která by se mohla do budoucna ještě zvýšit.

Podle archeoložky z jeruzalémské univerzity Abeer Zayyadové si ale nikdo nemá právo vyhrazovat prostor sám pro sebe. „Pokud by se hrobka stala exkluzivním místem pro ortodoxní židy, nebo pokud by nějak obtěžovali jiné návštěvníky, byl by to velký problém. Pak by nešlo o památku otevřenou všem,“ řekla.