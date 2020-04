V Brdech pozmění turistické trasy

„Jedná se jen o drobné změny, někde se část cesty zrušila nebo se vede jinudy, aby byla schůdnější, nebo aby se lépe ochránila nějaká oblast. Jinde se zase naopak přidala nějaká odbočka nebo stezka. Asi nejvýraznější změna je u Třemošné, kde bylo zrušeno místní značení jednoho okruhu, ale dá se to obejít po jiné značené trase,“ řekl Právu Pavel Přílepek, který má v KČT na starosti značení tras. V Brdech už je nyní podle něj přes tři sta kilometrů vyznačených tras pro pěší a připravuje se také síť cyklotras.

Organizace se tak shodly na značení, které by mělo vyhovovat jak turistům, kteří chtějí vidět nejzajímavější místa, tak i ochráncům přírody, kteří chtějí minimalizovat zátěž vyplývající z frekventovaného turistického provozu pro cenné přírodní útvary v Brdech. „V neposlední řadě se musí v této lokalitě, která přes 80 let sloužila až do roku 2016 jako výcvikový prostor armád, také respektovat bezpečnostní limity dané aktuálním stavem pyrotechnické očisty území. Jsem proto rád, že jsme našli všestranně přijatelný kompromis,“ uvedl ředitel VLS Petr Král.