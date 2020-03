Tunisko se těšilo na rekordní návštěvnickou sezonu. Marně

Ammar Jouini viděl začátek roku optimisticky. Kvůli koronaviru ovšem tento obchodník suvenýrů z pobřežního města Hammamet přemýšlí, že začne hledat jinou práci. „Asi svůj obchod zavřu. Přemýšlím, že se porozhlédnu po něčem jiném, co mě uživí,“ postěžoval si Jouini, který nyní musí čekat i několik dní, než se mu podaří prodat jedinou věc.

Tunisko se přitom letos připravovalo na rekordní počty zahraničních návštěvníků — turistický sektor navíc po zemědělství zaměstnává největší počet lidí v zemi. Nyní si ale kdokoli dvakrát rozmyslí, zda do Tuniska zavítá, protože by musel do dvoutýdenní karantény. „Nemám žádné zákazníky, rezervace jsou zrušené a lety pozastavené. Ať nás bůh kvůli tomuhle viru všechny ochraňuje,“ dodal Jouini.