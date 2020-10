Tasmánským venkovem po kolejích. Dobrovolníci vracejí život vysloužilé železnici

Spolek Derwent Valley Rail, jenž se o údržbu a renovaci lokomotiv a vagonů stará, pořádal od 90. let minulého století turistické projížďky údolím. Pohodlně si při tom na svou existenci vydělal, jenže v roce 2005 nechala australská železniční společnost Pacific National trať uzavřít. Od té doby soupravy stojí ladem ve staré stanici v městečku New Norfolk.

„Pokud bychom je neudržovali v dobré kondici, jejich stav by se zhoršil a nic by nám nezbylo,“ vysvětluje dobrovolník John McDevitt, proč se spolek o lokomotivy i vagony nadále stará.

Každou středu a sobotu to v železničním depu v New Norfolku žije. V tyto dny se scházejí dobrovolníci, aby pomalu, ale jistě vraceli na trať život. „Máme tu všechny díly skládačky — lokomotivy, vagony, železnici, a co je nejdůležitější, skupinu odhodlaných lidí, kteří tu tráví víkendy,“ vysvětluje další z dobrovolníků Craig Farrell.

Dobrovolníci nejen že jsou z různých míst, ale i různé věkové kategorie od 13 až do 85 let. Spolek dbá na to, aby znalosti a vědomosti přebrala mladší generace. „Mám za to, že spousta schopností, které při práci potřebujeme, se v blízké budoucnosti vytratí. Musíme je proto předat dál,“ tvrdí Robinson.