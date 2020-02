Proslulé město duchů na Kypru by mělo znovu ožít

Akinci se v posledním roce několikrát dostal do otevřeného sporu s tureckou vládou. Ankaru ostře kritizoval mimo jiné za loňskou invazi do Sýrie a tento měsíc v rozhovoru s britským deníkem The Guardian vyzval k urychlenému jednání o problému rozděleného Kypru. Akinci v rozhovoru uvedl, že jedinou možností je federální Kypr, a vyjádřil obavy z narůstajícího vlivu Ankary v severní části ostrova, která by podle něj mohla skončit de facto jako turecká provincie.