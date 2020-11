Plakánek prokoukne. Obnova údolí začala odbahňováním rybníka Obora

Rybníky Obora, Bílý a Černý se nacházejí v okolí středověkého hradu Kost. Jsou značně zanesené hlínou, kterou do nich z okolních polí a lesů za desítky let splavily deště. „Do údolní nivy a rybníků se tím dostává hodně živin, což nedělá dobře fauně a flóře a kvalitě vody,” řekl Žabka.

Stavbaři by měli rybníky zbavit asi 60 000 metrů krychlových sedimentů. Již začali s odbahňováním rybníka Obora, a to takzvanou mokrou cestou plovoucím sacím bagrem. Čerpadlo sedimenty potrubím přenese do dvouhektarové odvodňovací laguny vytvořené na poli nad údolím. Z laguny přebytečná voda odteče do rybníku Černý, vytěžená hlína zůstane na poli. Těžba a odvoz bahna z rybníků Černý a Bílý přijde na řadu postupně v letech 2021 až 2023.