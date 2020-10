Novozélanďané mají nejsilnější pas světa. Pomohla jim k němu pandemie

Obyvatelé Nového Zélandu mají aktuálně nejsilnější pas světa. Vyplývá to z hodnocení serveru Global Passport Index. Mohou na něj vycestovat do 129 zemí, přičemž zcela bez víza se dostanou do 86 a ve 43 případech si mohou potřebné dokumenty zařídit až na místě. Aktuální hodnocení je však silně ovlivněno pandemií, která s pořadím značně zamíchala.