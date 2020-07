Jako v Provence. Turecké město proslulo lány levandulí

Také podle dalšího z turistů Ayse Asciyildize by měli levandulová pole u vesničky Kuyucak všichni vidět. „Nemusíte vůbec do zahraničí. Lány u Isparty se řadí mezi místa v Turecku, která byste neměli minout,“ uvedl návštěvník.

Do Isparty je to zhruba 130 kilometrů z oblíbeného turistického letoviska Antalya. Levandule se tam pěstuje už přes padesát let a jde o polovinu z celé produkce v Turecku. Aromatické květiny tradičně nacházejí uplatnění zejména v kosmetice, ať už v parfémech, nebo třeba mýdlech.