Havaj v polovině října opět přivítá turisty

Havajské ostrovy byly návštěvníkům nepřístupné od března, což mělo na jeden z amerických států, silně závislém na příjmech z turistiky, devastující ekonomický dopad. Nová pravidla tak umožní, aby se cestovní ruch opět rozjel. „Bude to ekonomická injekce, mnoho lidí tu utrpělo,“ uvedl viceguvernér Josh Green.

Návštěvníky s negativním testem nečeká žádné zvláštní omezení. Pokud by se náhodou stalo, že by jim výsledek dorazil se zpožděním, počkají do té doby v karanténě. Po příletu je čeká také měření teploty nebo vyplnění cestovního a zdravotního dotazníku.