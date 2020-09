Expedice Tatra kolem světa 2 se načas vrací do ČR, nemá víza

Členové expedice Tatra kolem světa 2 se dočasně vracejí do Česka, v Íránu jim totiž nebyla prodloužena víza. Auta poputují do Ruska, kde si je posádka vyzvedne, až obdrží tamní víza, a bude pokračovat ve své cestě. Podle předpokladu by to mělo být počátkem příštího roku. Za expedici to sdělila Kateřina Božková.