Nejslavnějším příbuzným buvolce topi je pakůň, a to především díky tzv. velké migraci. Jen těžko byste hledali podobnou antilopu. Pakůň je opravdu naprostý originál. Musíte pakoně nějakou dobu velmi pečlivě pozorovat, abyste si všimli, že má skutečně některé společné rysy s ostatními příslušníky své podčeledi – buvolci. Zadek trochu níž než hřbet, tenké nohy, zvláštní držení hlavy a podobně tvarované rohy. Dosahuje i podobné velikosti kolem dvou metrů a váhy až 250 kg. Podobné jsou i některé prvky chování – když se rozbíhá, dělá první krok vždycky trochu do strany a vytváří tím pocit splašenosti. Je to ovšem docela dobrý obranný prvek. Útočící predátoři díky tomu často při svém skoku minou kořist. Tak jdeme na to. Kdo z nás to přežije? FOTO: archiv autora