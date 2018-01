Neinformovanost přináší zklamání

Většina nespokojených cestovatelů si za svoji nespokojenost může tak trochu sama. Jde o nenaplněná očekávání, která vznikla buď z nedostatku informací, nebo z přebytku představ a snů. V době, kdy jsou informace tak snadno dostupné a kdy i cestovní kanceláře začínají chápat, že jedním z důvodů, proč by k nim měli klienti přicházet, je spolehlivost informací a schopnost poradit s výběrem dovolené, mohou být cestovatelé o skutečnosti více informováni. Destinací, ve kterých může snadno dojít k nedorozumění, je mnoho – a Zanzibar je určitě jednou z nich.

Bílá pláž a modré moře. Pro domorodce každodenní skutečnost. Pro nás fascinující zážitek.

FOTO: Jan Papež, Ck Marco Polo

Krásné pláže, krásné moře, ale…

Bílé písečné pláže omývané nádherně modrou až zelenomodrou vodou Indického oceánu jsou symbolem Zanzibaru. A takové pláže na ostrově skutečně jsou. Barva moře, zvláště v ranních hodinách, bere dech. Tak nějak si představují přímořský ráj Brit, Němec, Francouz a Ital – a už nic víc neřeší. Oči jim září nadšením, zhluboka vdechují svěží ranní mořský vzduch, popíjejí silnou kávu nebo vychlazenou sklenku šampaňského a jsou šťastní. Jenže my jsme Češi. Nejezdíme k moři jen pro ten pohled na nádhernou pláž lemovanou mořem. My musíme do moře vnořit nejen palec u nohy, ale i celé tělo. Chceme se v moři nejen cákat, ale chceme v něm plavat. A ne všechny pláže na Zanzibaru odpovídají takovým požadavkům. Příliv a odliv jsou na většině pláží znát natolik, že se charakter pláže během dne několikrát fatálně změní.

Malé bělošské dítě je pro místní ženy stále ještě zajímavou atrakcí.

FOTO: Jan Papež, Ck Marco Polo

Východní pobřeží vybírejte s opatrností

Téměř jednolitý korálový útes, lemující východní pobřeží, vytváří obrovské, ale velmi mělké laguny s širokými bílými písečnými plážemi a pobřežními palmovými háji. Nádherná scenérie. Ale váš zážitek nemusí být v souladu s představou, kterou si vytvoříte díky fotografiím. Dvakrát denně ustoupí moře stovky metrů daleko a laguny se změní v bazénky. Je to skvělé místo pro ty, kteří rádi objevují pěšky zvláštní mořský svět drobných ryb, korálů, mořských rostlin a ježků. Jsou lidé, kteří v miniaturních lagunkách vydrží hodiny a hodiny se šnorchlem a maskou pozorovat život, který je pro ně jinak téměř nedostupný. Ale je to území naprosto nevhodné pro plavání.

Rybáři na pláži Nungwe se chystají na noční rybolov. Až se setmí, bude ze břehu vidět jen rozsvícená petrolejka na přídi nebo na stěžni.

FOTO: Autor autora

Dalším překvapením může být pro návštěvníky tohoto pobřeží množství řas, které zůstávají na pláži při odlivu. Špičkové hotely tyto řasy vždy uklidí, ale na veřejných plážích se o to samozřejmě nikdo nestará, protože je to nekonečný úkol. Každý další příliv přinese další „nadílku“, která zde při odlivu zůstane. Je třeba s tím počítat, a pak nejste zklamáni, že vaše představa nekonečné pláže s neporušeným bílým pískem má nějakou vadu na kráse.

Dobře postavená dhow vydrží i déle než 50 let. Zub času pracuje především na vnějším vzhledu lodí.

FOTO: CK Marco Polo International

Pobřežní laguny jsou také místem obživy pro místní vesnice. Nejen pro rybáře, ale i pro pěstitele řas, takže se často setkáte s plantážemi uměle vysazených řas, s ženami ošetřujícími tyto plantáže a s jejich potomky řádícími v lagunách. Je to autentický život vesničanů, který určitě stojí za zkoumání. Život těchto lidí není určován ani běžnými hodinami, ani východem a západem slunce, ale přílivem a odlivem. Je to úplně jiný rytmus, než je ten náš, a je nesmírně zajímavé jej pozorovat a zkusit si jej alespoň na jeden den prožít.

Při západu slunce vytváří silueta dhow na mořské hladině velmi romantický obraz.

FOTO: Archiv autora

Kouzlo se vždy ukrývá v detailu

A v tom je právě kouzlo správných informací. Ten, kdo ví, co ho na východním pobřeží čeká, a záměrně sem zavítá právě proto, bude naprosto nadšený, protože zde může prožít velmi aktivní a zajímavé setkání se Zanzibarem. V květnu a v červnu je tu i větrno, zvláště ráno a večer, ale jinak je to pastva pro oči. Tolik odstínů modré barvy můžete vidět snad jen na Maledivách a ve Francouzské Polynésii. Jen si tu nezaplavete – s tím nepočítejte. Výjimku tvoří oblast Paje, kde je přece jen trochu více vody i při odlivu. Tady se úspěšně učí kiteboarding spousta mladých lidí z celého světa. Navíc je na této pláži co zažít i po setmění – plážové bary a restaurace žijí dlouho do noci.

Pláž Nungwi. Vesničané v pobřežních vodách hledají obživu pro své rodiny.

FOTO: Jan Papež, CK Marco Polo

The best of Zanzibar – Ras Nungwi a Nungwi



Sever ostrova byl požehnán a problémy s odlivem a přílivem tu nejsou tak patrné. Tady se najdou pláže, kde si zaplavete. Tady se můžete koupat celý den bez toho, abyste se museli nejprve probrouzdat širokou mělčinou. Tady nemusíte prohánět oceán, tady proháníte sami sebe v oceánu. Ovšem na druhé straně tu nikdy nezažijete po setmění takovou jízdu jako na jihovýchodě. Vše má prostě něco do sebe. Je třeba vybírat místo své dovolené podle své chuti a touhy a vědět, kde to hledat.

Do roku 1990 byla pláž Ras Nungwi ospalou malátnou pláží, kde jste jen těžko mohli potkat víc než pár bílých nohou nořících se do tyrkysového moře. To už ale dnes není pravda. Více než 20 hotelů a hotýlků postavených v palmových hájích podél této pláže a další a další projekty přicházející každý rok totálně změnily místní atmosféru. Dnes je to luxusní přímořské letovisko se všemi výhodami a nevýhodami. Nádherná pláž a okouzlující moře zůstaly – a kdo si chce opravdu odpočinout, měl by zamířit právě sem.

Po odlivu zůstávájí v lagunách jen mělké bazénky, plné hvězdic, ježků a drobných rybek.

FOTO: archiv autora

V západní části pláže najdete i méně okázalé ubytování a řadu dobrých plážových barů, které nabízejí i lehátka a slunečníky na pronájem během dne. Tady se soustředí batůžkáři, kteří nebydlí přímo na pláži, a tady se odehrávají večerní párty, které tolik znervózňují mravokárce. Ale pláž je tak dlouhá a hlučné bary jsou tak vzdáleny od resortů pro milovníky klidu, že tu nedochází k žádnému hloupému napětí. „Užívej si a nech užívat druhé“ – dalo by se parafrázovat staré pořekadlo.

Neptune Pwani Beach

FOTO: archiv CK Marco Polo

Kendwa – nenápadná sestřička

Z Ras Nungwi dojdete na pláž Kendwa pěšky. Je to příjemná procházka po bílém písku. Kendwa je nenápadná sestřička slavné pláže. I tady vládnou batůžkáři, ale tak nějak v poklidu a pohodě. Tady nemusíte být tak moc „cool“ jako na pláži Nungwi ani nemusíte propadat vodním sportům a nočním pařbám jako na pláži Paje. Plážový volejbal nebo fotbálek s partou stejně pohodových lidí, knížka v poloze ležmo v typickém zanzibarském plážovém lehátku, pivečko, gin s tonikem a klídek. Tady se nemusíte stydět za romantickou procházku ve dvou nebo nějaké to kilo navíc. Co víc si přát od dovolené.

Pláž Paje je cílem mnoha mladých lidí, kteří se chtějí naučit kiteboarding.

FOTO: Jeremie Tronet

Trocha historie nikoho nezabije Zvláště když je zajímavá. Na ostrově se křížily zájmy mnoha velmocí. Až do 8. století si žil ostrov poklidným životem rybářů a zemědělců, když na něj narazili arabští námořníci. Ihned pochopili jeho strategickou důležitost, a navíc na něm objevili produkci hřebíčku, vanilky a dalšího koření tolik ceněného v obchodě s Evropou. Protože na ostrově v té době žily pouze černošské kmeny, nazvali Arabové ostrov Zandž barr = ostrov černochů. Více než 200 let s ostrovem pouze obchodovali, i když na ostrov přinesli islám. Teprve v 10. století ostrov kolonizovali a zůstali zde 900 let, až do roku 1890, s přestávkou v letech 1503–1698, kdy na ostrově vládli Portugalci. Na konci 19. století se stal Zanzibar součástí velmocenské hry mezi Německem a Velkou Británií. Tehdy se ukázal obrovský diplomatický talent vládce Zanzibaru, ománského sultána Seyyida Saída. Místo toho, aby s oběma velmocemi bojoval o zachování nezávislosti, nechal je, aby si jeho území rozdělily při jednání německo-britské komise, a pak oběma velmocem dohodnutá území pronajal. Německou část nakonec Německu odprodal a na britském území vznikl, s jeho souhlasem, protektorát. Sultán a jeho rodina tak zůstali formálně u moci, i když fakticky vládl britský vezír a později britský místodržící. Sultán si zachoval nejen svou tvář, ale i mír na svém území. Historii ostrova jako velkého trhu s otroky připomíná památník v anglikánské katedrále ve Stone Townu. FOTO: archiv CK Marco Polo Když 10. prosince 1963 získal Zanzibar oficiálně nezávislost na britské koruně, sultán se mohl ujmout nejen formální, ale i faktické moci. Jenže už 12. ledna 1964 sultána svrhla revoluce a Zanzibar se stal lidovou republikou. Báječný ostrov hřebíčku ovládla socialistická revoluční armáda. Vyvraždila nebo vyhnala 99 procent neafrického obyvatelstva, jejich měšťanské domy a paláce se změnily v byty pro chudé – a podle toho také dopadala jejich údržba. Slavné hlavní město Stown Town začalo chátrat. Zda se jeho někdejší krása dá obnovit a vrátí se jeho zašlá sláva, si netroufám odhadovat, spíše bych však byl skeptický.





Otroci zaplatili slávu Zanzibaru

Zanzibar se stal po příchodu Portugalců jednou z hlavních zásobáren černých afrických otroků pro portugalské kolonie. Zemědělské kmeny z pevniny odpovídaly svou pracovitostí a silou požadavkům zakladatelů plantáží a díky tomu se stávaly častou obětí lovců otroků, kteří s Portugalci obchodovali. Když rodina sultána z Ománu dobyla zpět Zanzibar a část pevniny, navázala na úspěšný portugalský projekt a proud otroků ještě zesílil.

Zanzibarské dveře a okenice jsou proslavené. Dobrá řemeslná práce má svou cenu. Mnoho Evropanů si je nechává ze Zanzibaru dovézt.

FOTO: CK Marco Polo International

Nádherný ostrov hřebíčku a bílých pláží pro otroky rozhodně nebyl rajským ostrovem, ale bránou do pekla. S příchodem Britů nastaly vlažné pokusy tento krutý obchod zastavit, ale trvalo několik desetiletí, než byl obchod s otroky úplně ukončen. Velkou měrou se o to zasloužili příslušníci anglikánské církve, a tak nepřekvapí, že jeden z nejzajímavějších památníků připomínajících otrokářské období je právě na pozemku anglikánské katedrály v hlavním městě Stone Town.

Zanzibar bezesporu patří k nejkrásnějším destinacím Afriky a Indického oceánu, ale přijímat bez rozmyslu reklamní slogany cestovních kanceláří a hotelů může znamenat zklamání. Zanzibar není úplně jednoduchou destinací a určitě stojí za to se do ní vydat připraveni a s tím, kdo této destinaci rozumí.