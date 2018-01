Hlavní město císařství dynastie Nguyen

Každý, kdo měl kdy něco společného s vietnamskou komunitou v Česku, se setkal mnohokrát se jménem Nguyen. Nguyenů jsou v Česku stovky, možná tisíce. Nedá se to nevzpomenout, když vstupujete do historické části Hue, starého sídelního města dynastie Nguyen na břehu řeky Song Huong (Parfume River). Dynastie se ujala moci nad Vietnamem roku 1802 a vydržela u ní až do roku 1945. Vliv Číny tu potkáte na každém kroku a vůbec vás nepřekvapí, že se Hue někdy nazývá Malý Peking, včetně „Zakázaného města“.

Důvod 1. Mám rád historii

Vietnam je cestovatelský cíl, kde si každý může najít to svoje. Milovník pláží se může povalovat na pláži, milovník přírody se může toulat v horách v oblasti Sapa nebo objevovat břehy delty řeky Mekong a zálivu Halong Bay, milovník luxusu se nechá hýčkat v hotelech The Anam nebo na luxusním parníku Aqua Mekong a milovníci historie se vydají do historických měst, jako je právě Hue. Mám rád všechno (včetně skvělého vietnamského jídla a dobrého golfu na krásných hřištích), ale když jsem v zemi poprvé, chci o ní něco vědět, chci jí porozumět, chci znát souvislosti. Proto se rád vydávám za historií a Hue je jedno z míst, kde se historie Vietnamu můžete doslova dotknout vlastníma rukama.

Důvod 2. Můžete se vyhnout davům

Zdá se, že se svět stává turisty poněkud přecpaný. Má to svou logiku. Střední společenská vrstva ve dvou nejlidnatějších zemích na světě, v Číně a Indii, zbohatla natolik, že začala cestovat mimo hranice svých vlastních zemí. Jde o statisíce turistů, kteří „zaplavili“ svět. Jejich kroky míří naštěstí především do nejznámějších míst. Hue je trochu stranou zájmu masové turistiky, a tak máte možnost užít si tajná zákoutí křivolakých uliček a opuštěné staré dvorky téměř sami. Zvlášť když se vyhnete hlavní sezóně. U hlavních památek sami nebudete, ale když si přivstanete, tak si klid vychutnáte i tady.

Důvod 3. Můžete pochopit vietnamskou tradici a vztah k hierarchii

I když nejste zrovna milovníci historie, může vás Hue získat svou autentickou atmosférou. Když se projdete císařským palácem (Citadelou), můžete si snadno udělat představu o tom, jaký byl vztah Vietnamu k Číně, jaké bylo kulturní, společenské a náboženské zázemí Vietnamu v období císařství. V době císařství se formovalo národní vědomí, vnitřní semknutost a duchovní síla Vietnamců. Hue se nachází ve středu Vietnamu a napětí mezi severem a jihem se tu určitě projevovalo i v době jeho největší slávy.

Důvod 4. Hue vás donutí zpomalit

Při cestách po Vietnamu si každou chvíli řeknete, že je škoda, že nemáte víc času. Zvlášť ti z vás, kdo se vydají do Vietnamu poprvé, budou mít ambice vidět celý Vietnam při jediné cestě. Je to hloupost a raději se takového přání vzdejte. Je lepší zpomalit, vyškrtat plán své cesty a nechat si na jednotlivých místech trochu víc času. Většina návštěvníků přijede do Hue na šest hodin. Dorazí kolem deváté ráno a kolem třetí odpoledne zase odjíždějí. To možná stačí na hlavní památky, ale atmosféru Hue takoví návštěvníci nemají šanci poznat. Je to stejné, jako když lidé přijedou na pár hodin do Českého Krumlova. Mají úplně jiný zážitek než ti, kteří v Krumlově přespí, vypíjí si pár piv večer v nějaké hospůdce u řeky, projdou se nočním osvíceným městem a ráno se probudí v paprscích slunce v opuštěném městě. Dopřejte si stejný pocit v Hue a přespěte tu.

Důvod 5. Zakázané město

Pokud jste navštívili Zakázané město v Pekingu, bude se vám líbit jeho nápodoba v Hue. Dynastie Nguyenů se ujala moci po 300 letech čínské nadvlády, a je tedy jasné, že se nechala starou Čínou inspirovat. Vidíte to v Hue na každém kroku. Kdyby vás někdo v Evropě uspal a dopravil do Hue a ráno jste se tu probudili, měli byste pocit, že jste v nějakém historickém čínském městě. Jen těžko dnes někdo rozhodne, zda to byla od císaře touha vyrovnat se bývalému vládci, nebo to byla jen inspirace.

