Zbraň je znakem dospělého muže

Když putujete po Etiopii, potkáváte zbraně na každém kroku. Ale neslyšíte střelbu. Zbraň je funkční a každý, kdo ji má, je samozřejmě vnitřně připraven ji použít. Nejste ale na území občanské války, kde každý střílí na každého bez rozmyslu, protože kdo zabije druhého dříve, sám přežije. Etiopie je velmi mírná a mírumilovná země a lidé v Etiopii jsou pohodoví, usměvaví a přátelští. AK-47 je tu proto, aby byla k dispozici, kdyby bylo třeba.

Staletá tradice jasně odděluje jinochy od dospělých mužů. Dospělý muž má právo veřejně nosit zbraň. Veřejně nesená zbraň říká, že její majitel si zaslouží respekt a úctu a je připraven plnit svůj úkol ochránce, bude-li třeba. Kdysi to bylo kopí, luk nebo dlouhá dýka. Dnes je to útočná puška. Není třeba se děsit každého, koho potkáte se zbraní, jako není třeba děsit se u nás každého, kdo si opatří velký off-road nebo BMW.

Ani průvodce po horách se neobejde bez AK-47

FOTO: Hana Pšeničná, CK Marco Polo

Fenomén Kalašnikov Je to zbraň, kterou na první pohled pozná i laik. Objevuje se velmi často na filmovém plátně, většinou v rukou „těch špatných“. Je to filmařské klišé, i když v reálném světě je právě kalašnikov často používán teroristy, piráty, různými „osvobozeneckými armádami“ a bojůvkami. V Africe jsou ale i místa, kde se útočná puška AK-47 stala symbolem dospělého muže, rodinného vůdce a ochránce. AK-47 je fenomén, který asi nemá v oblasti útočných pušek obdobu. Číslo 47 v názvu označuje rok vzniku. Je tedy neuvěřitelné, že 70 let po svém zrodu je tato útočná puška stále oblíbená. Ať je jejím autorem Michail Kalašnikov, nebo německý konstruktér unesený Rudou armádou Hugo Schmeisser, jisté je, že se tvůrci podařilo zkonstruovat zbraň pro univerzálního bojovníka. O tom, proč je tak oblíbená, se vedou diskuse celá léta. Zdá se, že jsou to především praktické vlastnosti, odolnost proti špatnému zacházení, jednoduchost údržby a schopnost střílet i za extrémních podmínek. To, že je zbraň těžká, že „kope“ a že není přesná na dlouhé vzdálenosti, většině uživatelů nevadí. Státní vlajka Mozambiku FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz Poctu AK-47 složili v Mosambiku, když si ji vtiskli na státní vlajku.

Kmen Mursi

FOTO: Archiv autora

Divoce se tvářící Mursiové

Na severu Etiopie, kde mají převahu ortodoxní křesťané, je situace trochu jiná než na jihu, kde je ještě stále silný kmenový systém a řada kmenů má velmi silného bojového ducha. Nejznámější jsou Mursiové a kmeny skupiny Suri.

Byli a jsou to obávaní bojovníci. Divocí a nebojácní. Podle jejich legend patří všechny krávy v Africe jejich kmeni (velmi podobnou legendu mají i Masajové). To je opravňuje k loupežným nájezdům na stáda jiných kmenů a opravňuje je to k velmi důrazné ochraně svých vlastních stád. AK-47 patří k nezbytné výbavě dospělého bojovníka a kmen za zbraně utrácí hodně prostředků. Ke svým přátelům jsou velmi pohostinní, otevření a přátelští. V posledních letech se zdá, že kmen stojí na historické křižovatce a bezradně tápe. Na jednu stranu by si chtěl zachovat co nejvíce autenticity, na druhé straně jej lákají lehce vydělané peníze z turistiky.

Kmen Mursi, povodí řeky Omo, Etiopie

FOTO: archiv autora

Jenže chybí smysluplný projekt, který by propojil oba zájmy v nějakou snesitelnou podobu tak, jako se to podařilo na mnoha jiných místech Afriky. Hrozí tedy, že se jeden z nejsvobodnějších kmenů ve východní Africe nakonec stane pouťovou atrakcí a hrdí bojovníci budou panáčkovat turistům. Zatím k tomu nedošlo, ale hranice se zdá být velmi, velmi tenká. Naštěstí přibývá turistů a cestovních kanceláří s respektem a citem pro komunikaci. Ti přinášejí své peníze přímo do vesnic a nevstupují tam, kam nejsou zváni. Fotografování podléhá přísným, předem dohodnutým pravidlům a je dbáno na zachování základní lidské důstojnosti.

Kmen Mursi.

FOTO: Archiv CK Marco Polo

Kmen Suri bojuje o přežití

V celé východní Africe je kráva výrazem mužské důstojnosti. Čím více krav mají muž, rodina nebo kmen ve svém stádu, tím váženější jsou. Divoký kmen Suri si mohl krávy opatřovat i díky zlatu, které nacházel na svém území. Jenže zlato přilákalo těžaře a vláda podlehla jejich vábení. Vlády už prostě takové jsou. Velmi snadno podléhají zahraničním investorům. Někdy za úplatu, někdy v dobré víře, že prospívají společnosti.

Bojovníci kmene Suri se vyzbrojují i silnějšími zbraněmi, než je AK-47.

FOTO: Archiv CK Marco Polo

Kmen Suri musí opustit svá dávná území. Místo krav nakupuje více AK-47 a z ozdoby muže se stává aktivní zbraň na obranu kmene. Přes 20 tisíc členů klanu je i pro Etiopskou armádu tvrdým oříškem. Bohužel tlak těžařů z USA a Evropy je silný, a tak tu zřejmě proběhne taková malá nenápadná genocida. Pokrytectví Evropy bije do očí. Snad se nakonec někdo silný kmene Suri zastane dříve, než kmen zanikne.