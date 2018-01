Selous

Ačkoliv je rezervace Selous velká téměř jako Čechy, přicestuje do ní jen zlomek turistů v porovnání s dalšími tanzanskými rezervacemi Serengeti nebo Tarangire. I díky tomu se na mnoha místech rezervace zachovávají staré tradice původních kmenů. Jedním z nejzajímavějších je kmen Ndengereko. Přečtěte si náš rozhovor s Didim, který nás v rezervaci Selous doprovázel na safari.

Selous, Tanzanie.

FOTO: archiv autora

Sloní trus je bylinkový koktejl



„Slon ujde za den více než 30 km divokou buší a v podstatě po celou tu dobu bez přestávky žere. Musí do sebe dostat něco mezi 250 a 300 kg hmoty. Větve různých stromů, trávu, keře, byliny. Často i více než 130 druhů za jediný den. A naprostou většinu hmoty nestráví, pouze ji fermentuje. Je to tedy ideální čajová nebo tabáková směs,” tvrdí Didi z kmene Ndengereko a zapaluje si svůj sloní doutník.

Ndengereko, Tanzanie, Selous

FOTO: Tomáš Endris, Ck Marco Polo

Pro nás Evropany je to trochu silný tabák. Není to jen komedie pro diváky?

Didi se usmívá: „Slon nikdy nesežere nic jedovatého, na to je moc chytrý, a v buši se vyzná rozhodně lépe než člověk. Pravděpodobnost, že sežral něco, co pomůže tvým neduhům, je velká. Když cítím, že slábnu, že se nějaká nemoc pokouší zlomit moje tělo a mou duši, ubalím si preventivní doutník. Přidám do něj trochu opravdového tabáku pro lepší chuť a vykouřím ho. Nebo trus propláchnu, usuším a udělám silný vývar. Zabírá to, věř mi.”

Ndengereko, Tanzanie, Selous

FOTO: Tomáš Endris, Ck Marco Polo

Uprostřed přírody, ale…

Didi a jeho kmen Ndengereko žijí uprostřed rezervace Selous. Ta je téměř tak veliká jako Česko a dalo by se očekávat, že uprostřed buše, stovky kilometrů daleko od nejbližšího města, budou žít lidé hodně přírodním životem. Jenže to je naivní představa. V devadesátých letech minulého století se všichni chtěli vymanit ze sevření tradic. Chtěli se „civilizovat“. Všichni chtěli po lidech v buši, aby se vzdělávali, aby přijímali impulzy zvenčí, aby žili moderněji. Výsledkem bylo zpřetrhání starých tradičních vazeb a nabourání tradičních hodnot. Tradiční medicína byla zpochybňována. Jak snadné je sezobnout zázračnou pilulku. Návrat k přírodě bude bolet.

Ndengereko, Tanzanie, Selous

FOTO: Archiv autora

Jak moc ještě žiješ v souladu s přírodou?

„Méně, než bych chtěl, ale víc než před nedávnem. To jsem pracoval ve stálém zaměstnání a úplně jsem opustil svůj starý způsob života. Moc šťastný jsem nebyl. Vrátil jsem se zpět do vesnice a znovu jsem ve své milované buši. Jako průvodce si vydělám peníze a mohu žít tak, jak to mám rád. Ale dnes už nikdo nežije v úplném souladu s přírodou. Bohužel.”

Baobisté tu byli mnohem dříve než křesťané nebo muslimové

Když procházíte vesnicí, necítíte se úplně dobře. Problém tzv. plastikové generace se na vás valí na každém kroku. Před pár lety tu nikdo neznal plastové tašky, plastové lahve, plastové obaly. Všechno se balilo do přírodního materiálu a ten jste mohli vyhodit, kde se vám zachtělo. Příroda se postarala o jeho likvidaci. Jenže plast zůstává a příroda se s ním nepopere. Uklizeno je u školy a uklizeno je u domů křesťanů. Muslimové nechávají ležet haldy odpadků na dosah svých domů a nijak jim to nevadí. Když zafouká vítr, začíná se plastové neštěstí posunovat do buše. Kdy se dočkáme slona s igelitovým pytlíkem namotaným na chobotu?

Ndengereko, Tanzanie, Selous

FOTO: Tomáš Endris, Ck Marco Polo

Jsi muslim, nebo křesťan? Viděl jsem ve tvé vesnici rodiny obojího vyznání.

„Jsem baobista,” směje se Didi. „Baobab je můj bůh, moje modla. Mám v rodině křesťany i muslimy, ale všichni jsou baobisté. K posvátnému baobabu se chodíme vyzpovídat, požádat o laskavost, o potvrzení dobrého lovu, o radu. Teprve pak jdeme do kostela nebo do mešity. Proto je u nás ve vesnici klid. Každý si žije svým životem. Když položím dlaně na kmen baobabu, cítím jeho sílu. Vždyť je tu možná víc než tisíc let.”

Ndengereko, Tanzanie, Selous

FOTO: Tomáš Endris, Ck Marco Polo

Pytláci nebo strážci

Safari v Selous není tak jednoduché jako v zavedených parcích. Zvířata nejsou na auta zvyklá, a navíc se tu ještě donedávna hodně pytlačilo. Na jihu rezervace byl dokonce povolený odstřel některých zvířat. Auto znamená pro zvířata nebezpečí. Zvířata jsou velmi plachá a nedovolí nikomu, aby se přiblížil hodně blízko. Mnozí vesničané aktivně pytlačili a možná ještě pytlačí. Jiní se nechali najmout jako strážci a hlídají, aby zvěře neubývalo.

Ndengereko, Tanzanie, Selous

FOTO: Archiv autora

Didi, co ty a pytlačení?

„Byl jsem pytlák. Jako kluk. Jsem přece lovec. Jak bych mohl být respektován jako dospělý muž, kdybych nebyl lovec? A jak bych mohl být lovcem a nelovit? Teď jsem spíš na straně strážců, nechci rezervaci bez zvířat. Turistika nás může všechny moc dobře živit a turisté nepřiletí, když nebudou zvířata. Nesmíme mít zbraně. Takže i když teď někdo pytlačí, tak pytlačí drobnou zvěř pro maso.”

Ndengereko, Tanzanie, Selous

FOTO: Tomáš Endris, Ck Marco Polo

Stojí za to vydat se do Selous?

Kdo se vydává na své první safari v životě, nebude mít v Selous problém. Safari probíhá v nádherné krajině, protkané jezery a řekou. Zvěře je dost, i když se nemůžete dostat úplně blízko. Servis je na slušné úrovni a k Africe si tu rozhodně přičichnete. Zvlášť pokud se na safari rozhodnete odletět v rámci svého pobytu na Zanzibaru, je Selous dobrou volbou. Pokud se ale do Afriky vracíte a už jste několik safari absolvovali, musíte v Selous velmi pečlivě vybírat lokalitu, do které se vydáte.

Selous, Tanzanie.

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz