Bez výstupu na Machu Picchu Mountain není návštěva kompletní

Snažím se na Machu Picchu Mountain vylákat každého klienta, kterého přivedu do oblasti Machu Picchu. A jsem pyšný na to, že se mi to v poslední době daří. Dosud toho nikdo nelitoval, i když k dosažení vrcholu museli zdolat více než 2200 schodů. Ten pohled do údolí určitě stojí za námahu.

Peru, Machu Picchu Mountain

FOTO: archiv CK Marco Polo

Nic není, jak bývalo

Ještě před pár lety se po schodech na kopec vydávalo jen pár lidí denně. Masový zájem o Machu Picchu ale vyvolal i velký zájem o výstup na oba vrcholy v okolí, ze kterých je nádherný výhled na památku. Turistů se najednou drápalo na vrchol tolik, že si začali vzájemně překážet. Musela přijít regulace. Bez předchozí rezervace už se na vrchol nevydáte. Nic není, jak bývalo.

Extrémní zájem o návštěvu památky přinutil úřady k hledání řešení, které by zachovalo určitou kulturu návštěvy a zabránilo devastaci. V současné době platí nové pravidlo. Můžete si zakoupit vstupenku buď na dopoledne, nebo na odpoledne a musíte dodržet čas návštěvy. Ke vstupence musíte mít platný pas. Zvýšil se počet strážců v areálu, jsou celkem nevrlí a neakceptují jakékoli narušení místních pravidel.

Pro výstup na Machu Picchu Mountain doporučuji zakoupit dopolední vstupenku a být už na půl sedmou ráno u vstupu do areálu.

FOTO: archiv autora

FOTO: archiv autora

Raději brzo ráno, dokud tolik nepraží slunce

Vyrážíme pokaždé brzy ráno (brána se otevírá v 7:00), abychom šli co nejdéle bez doprovodu pražícího slunce. I tak se jde jen zvolna a s přibývající nadmořskou výškou a strmostí schodiště začínají někteří litovat, že se nechali k výstupu zlákat. Posadí se na kamenné schody a snaží se naznačit, že končí, že to otáčí a jdou dolů. Nakonec se ale zvednou a ujdou dalších 30 nebo 50 schodů. Budou na vrcholu až dlouho po 9. hodině, ale budou tam!

FOTO: archiv CK Marco Polo

Kdo moc chvátá, stejně bude čekat

Jiní se hrnou do kopce, jako by se nechumelilo. Nezávisle na věku. Ti dorazí na vrcholek hory kolem půl deváté a budou zklamáni a v šoku. Vrcholek hory bude totálně v mlze a nic nebude nasvědčovat tomu, že by se někdy mohl otevřít vyhlášený pohled do údolí. Když už ti rychlí začínají propadat skepsi, vyškrábou se na vrchol i ti pomalí a slunce, které mezitím ohřálo vzduch nad mlhou, začne mlhu trhat na kusy. Sem tam se objeví skulinka, kterou někdo zahlédne kousíček areálu, a všude kolem se ozve vzdychání. Jenže pak mlha zabojuje a všechno sevře tvrdě do svých rukou.

FOTO: Jan Papež, Ck Marco Polo

FOTO: Jan Papež, Ck Marco Polo

Půl desátá přináší velkou radost (většinou)

Nakonec kolem půl desáté mlha ustoupí a všem se otevře úchvatný pohled, kvůli kterému tuhle štrapáci podstoupili.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Cesta dolů je nakonec horší

Koho bolí kolena, bude při sestupu hodně trpět. Schody mají různou výšku a některé jsou velmi úzké a vysoké. Musíte z nich skoro skočit nebo se hodně hluboko zhoupnout. A to většinou dost bolí. Není ale třeba nikam chvátat. Po cestě je tolik nádherných výhledů, že se můžete zastavit a vychutnávat si okolní krajinu.

Upozornění

Počet návštěvníků, kteří mohou vystoupit na Machu Picchu Mountain, je omezen a navíc rozdělen do časových úseků. Je třeba si místo a čas zajistit dopředu.