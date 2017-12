Nejzajímavější místa z Indie - to je zlatý trojúhelník. Tento zájezd můžete realizovat i pouze ve dvou osobách, v jakýkoli termín, na cestu vám zajistíme anglického průvodce. Navštívíte nejzajímavější místa Radžastánu.

Nenechte si ujít příležitost poznat Omán i jinak než jen resort u moře. Vydejte se s námi do horských vádí, datlových hájů, pouštních dun či na kouzelné pobřeží. Čeká Vás týden plný zážitků, který Vám přiblíží kulturu i historii této úžasné země.

Poznejte to nejlepší ze tří latinskoamerických zemí. V Peru navštívíte Limu, Cuzco, Posvátné údolí a Machu Picchu; v Ekvádoru si prohlédnete Quito, Otavalo a Národní park Cotopaxi; v Kolumbii vás čeká Bogota, Medellín, Guatape, Cartagena a Isla Rosario.