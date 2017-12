Je baobab strom, nebo ne?

Baobab patří do čeledi slézovitých a jen těžko se dá věřit, že je příbuzný našeho slézu lesního. Ale je to tak, příroda je někdy mocná čarodějka, nebo jsou botanici někdy mocní čarodějové, ale faktem je, že v této čeledi najdete subtilní byliny, keře (ibišek čínský), ale i zástupce stromů.

Po období dešťů se celý park zazelená. Tarangire Treetops. FOTO: Tarangire Treetops

„Upozornil jsem Malého prince, že baobaby nejsou keře, ale stromy veliké jako kostely, a že i kdyby vzal s sebou celé stádo slonů, nedokázali by sežrat jediný baobab…“ Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ

Největší jsou cejba a baobab. Diskuse o tom, zda baobab je, nebo není strom, bude asi pokračovat, ale je to úplně jedno. Baobab je fascinující, nádherná rostlina a to mu nikdo nevezme.

Po západu slunce se vlády nad kempem ujímají masajští noční strážci. Tarangire Treetops

FOTO: archiv autora

Na území Masajů

Postavit ubytování v korunách baobabů přímo v národním parku není možné. Ochrana parku je striktní a baobaby jsou pokládány za vzácné koření parku. Majitelé Tarangire Treetops se dohodli s masajskou komunitou žijící těsně za hranicí parku a využili k výstavbě masajské území.

Mezi parkem a územím Masajů není žádný plot a zvířata mohou svobodně migrovat. Masajové jsou do projektu zapojeni velmi aktivně a na projekt je navázáno mnoho aktivit, které umožňují Masajům uplatnit vzdělání, získat hotovost a zvolna a přirozeně měnit život komunity.

Národní park Tarangire je rájem baobabů.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Pokud chcete navštívit Tarangire, musíte počítat s 30–40 minutami na přejezd a jste tak trochu odkázáni jen na severní část parku. Pokud chcete Tarangire poznat lépe, je určitě dobré kombinovat pobyt v Tarangire Treetops s jednou nebo dvěma nocemi v jižní části parku.

Přečtěte si víc o národním parku Tarangire

Sloní bahenní lázně v Tarangire

Trocha nostalgie nikoho nezabije

Jakmile se dostanete do kempu, vstoupíte tak trochu do „starých dobrých časů“. Usměvavý servis, úslužný personál, přírodní materiály, sklenička dobrého pití, respekt a hlavně úplně jiné tempo.

Není kam chvátat. Přijeli jste si odpočinout, poznat divokou přírodu a zapomenout na svůj vlastní svět. S nostalgií se tu hraje hodně, ale s citem, takže to vůbec nevadí, naopak. Přistupte na tu hru a budete nadšení. Není to žádná falešná komedie. Trocha nostalgie nikoho nezabije.

Západ slunce v koruně baobabu. Tarangire Treetops

FOTO: archiv autora

Za trest slouží lidem, zvířatům a ptákům

Legend o baobabech uslyšíte v Africe hodně. K Tarangire Treetops se asi nejvíc hodí ta, která vypráví o tom, že baobab patřil v ráji k nespokojencům. Brblal stále dokola o tom, že ho bůh stvořil nedokonale, že není dost hezký, nemá dost krásné květy, navíc moc nevoní, neroste dost vysoko a není tak krásně štíhlý jako některé jiné stromy. Bůh už to nemohl poslouchat, vyrval baobab ze země a hodil ho přes zeď.

„Do ráje nepatříš! A pokud přežiješ, budeš sloužit všem okolo tebe,“ křiknul ještě za ním. Baobab letěl přes zeď ráje a nestačil se v překvapení ani otočit. Zapíchnul se do země svou korunou a kořeny zůstaly trčet k nebi. Dalo se čekat, že nepřežije, udusí se nebo uschne. Jenže to by nebyl baobab. Nějak to doklepal až do období dešťů. První kapky svlažily jeho kůru, prosákly zemí k větvím zasypané koruny, navlhčily oschlé kořínky vytrčené k obloze.

Výhled a pohodlí. Tarangire Treetops

FOTO: archiv CK Marco Polo

A stal se zázrak. Koruna se v podzemí proměnila v kořeny a začala sát živiny a blahodárnou vodu, kořeny se zazelenaly prvními lístky. Baobab ožil, otřepal se a začal sloužit svými květy a plody ptákům a zvěři.

Svou mohutnou korunou a dutinami plnými vody začal sloužit i lidem. A v Tarangire Treetops nabídl svou oporu pro pokoje postavené v rozsochách mohutných stromů. Inu, bůh má vždycky pravdu.

Hlavně nepoškodit přírodu

Zpackaných projektů, které měly nebo mají sloužit turistům, najdete po světě hodně. Některé dokonce nevratně poškodily lokalitu. Naštěstí takových projektů ubývá a Afrika může být příkladem celému světu.

Sounáležitost s přírodou je tu na prvním místě. Je jedno, zda je to z ohleduplnosti k přírodě nebo proto, že se v současné době právě takové projekty dobře prodávají, že turisté slyší na ochranu přírody.

Detaily samozřejmě hrají velkou roli. Tarangire Treetops

FOTO: Tarangire Treetops

Důležité je, že ten, kdo by přírodě škodil, by neměl nárok na přežití. Tarangire Treetops je velmi dobrý projekt a hosté to vidí na každém kroku. Ctí lokalitu i baobaby. Máte vždy pocit, že jste v koruně statného stromu na návštěvě, že vás koruna laskavě objímá, a to je fajn pocit.

Respekt je základním prvkem

Tak jak se Tarangire Treetops (resp. majitelé a provozovatelé) chová k přírodě, chová se podobně i k masajské komunitě. Díky hotelu mají ve vesnici pitnou vodu, zkvalitnily se podmínky ve škole a výuka se rozšířila o praktické věci, které mohou absolventi využít v zaměstnáních spojených s provozem hotelu.

Mladí lidé, kteří dosáhnou vzdělání, neutíkají z vesnice do města, zůstávají ve svých rodinách. To umožňuje udržení tradičního sociálního systému. Základem všeho je tu vzájemný respekt a to je i vzkaz pro návštěvníky. Respekt si musíte přibalit do svých zavazadel, bez něj se v Tarangire Treetops nebudete cítit dobře.

Sloni v Tarangire milují mokřady. Vrací se do nich pravidelně i z velké dálky.

FOTO: Jan Papež, CK Marco Polo