Barvy na vlajce JAR

Nejen Kapsko hraje barvami, i vlajka Jihoafrické republiky je hodně barevná. Co všechno tyto barvy symbolizují? Bílá barva symbolizuje bílé obyvatelstvo a černá barva obyvatelstvo původních kmenů. Žlutá barva je barvou nerostného bohatství země, především zlata. Rudá je barvou krve prolitou v bojích v historii země, na pohnutou historii země se nesmí nikdy zapomenout. Modrá je barva moře a nekonečného nebe nad hlavou. Zelená je symbolem přírodních krás a přírodního bohatství. Písmeno „Y“ rozdělující pole vlajky na jednotlivá pole, znamená slovo „UNITY“, tedy jednotu. Vše, co symbolizují jednotlivé barvy vlajky, by mělo být v Jihoafrické republice v harmonické jednotě. To je vize Nelsona Mandely a proto je symbolické, že tato podoba vlajky byla poprvé vyvěšena při jeho nástupu do funkce prezidenta dne 10.05. 1994.