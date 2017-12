Barma má nádherné pobřeží



Ačkoli je Barma plná nádherných památek a místa jako Bagan učarují každému milovníkovi historie, dnes si představíme barmské pobřeží, o kterém téměř nikdo nic neví. Je to škoda, protože pobřeží je krásné a stojí určitě za návštěvu. Několikakilometrová pláž Ngapali je nádherná, pohádkově čistá a prázdná. Bílý písek, průzračně čisté moře a palmy, které pláž lemují, se blíží k pocitu doteku ráje. Ngapali najdete v jižní části státu Rakhaing v západní Barmě.

Ngapali, Myanmar (Barma)

FOTO: archiv autora

Legenda o Neapoli



Místní obyvatelé říkají, že pláž byla pojmenována po jednom Italovi, který se zde usadil a vzpomínal na svůj domov v Neapoli. Přestože cesta na Ngapali není úplně jednoduchá, protože musíte z Yangonu (Rangúnu) letět přibližně hodinu na letiště Thandwe a pak ještě pět kilometrů autem, stává se Ngapali nejoblíbenějším přímořským letoviskem v Barmě. Letecké spojení je v podstatě jedinou možností, jak se sem dostat, cesta autobusem je příliš dlouhá a nespolehlivá. Kdo se ale rozhodne překonat potíže s cestou, bude na Ngapali nadšený.

Ngapali, Myanmar (Barma)

FOTO: Jan Papež, Ck Marco Polo

Turistů je tu tak akorát



Byly doby, kdy jste tu potkávali jen pár turistů. Ale to se za poslední dva roky změnilo a i Ngapali se mění ve významné asijské letovisko. V posledních letech zde byly postaveny nové hotely a restaurace. Žádná hotelová restaurace ale nepřekoná to, když si můžete dohodnout s kuchařem, co vám má připravit. Když si můžete vybrat rybu i přílohu, jakou chcete. Když můžete během přípravy jídla nakukovat do kuchyně a popíjet dobré pivo z lahve. A když pak hodujete a za všechno zaplatíte jen pár dolarů. Desítky restaurací pod širým nebem lemují hlavní silnici a najdete je také kolem všech hotelů. Každý večer můžete proto zajít na večeři do jiné restaurace. Mezi nejoblíbenější pokrmy patří olihně, grilované krevety nebo pokrmy z krabů či barakud.

Ngapali, Myanmar (Barma)

FOTO: archiv autora

Pláž žije i vlastním životem, nezávislým na turistech. Ngapali je skvělým místem, kde se můžete blíže seznámit se způsobem života místních lidí, kteří se živí převážně rybolovem. Na průzkum vyrazte buď pěšky po pláži, nebo si půjčte kolo, a udělejte si tak příjemný výlet. Několik zajímavých vesniček je na jižním konci Ngapali, např. Jade Taw Village, Mya Pyin nebo Lon Tha.

Ngapali, Myanmar (Barma)

FOTO: archiv autora

Rybáři a jejich svět



Jako by se tu zastavil čas. Rytmus je ve vesnicích stejný celá desetiletí. Místní vesničané žijí rybolovem od rána do večera a od večera do rána. Rybáři vyrážejí na lov ryb hlavně večer a v noci světla jejich lodí lemují pobřeží jako korálky. Jejich ženy od východu slunce, kdy jim muži v obrovských koších přinášejí velké množství rybiček, až do večera rovnají, otáčejí, třídí a suší rybičky na bambusových rohožích. Všude vás doprovází typická vůně sušených ryb. Rybáři žijí velmi prostě, většina domků je z bambusových kůlů a rohoží, elektřinu zde nemají. Přesto jsou velmi šťastní a pohodoví, milí a přátelští.

Ngapali, Myanmar (Barma)

FOTO: archiv CK Marco Polo

Rakhaingové

Většinu obyvatel tvoří Rakhaingové, o jejichž původu se vedou spory. Někteří tvrdí, že to jsou původně Bamarové (Barmánci) smíšení s Indy nebo Bangladéšany, jiní říkají, že Rakhaingové jsou úplně odlišná rasa. Prvními známými obyvateli tohoto území byli příslušníci kmene Negrito, nazývaní také Bilu (měli tmavou pleť), další obyvatelé přišli z východní Indie před rokem 1000 n. l. a v 9. a 18. stol. se objevila další vlna obyvatel z Tibetu a Barmy. Rakhaingové mohou být tedy potomky všech tří etnik. Jejich řeč se nazývá arakan, a z ní se údajně vyvinula barmština.

V některých oblastech je nyní velké napětí mezi Barmánci a příslušníky kmene Rakhaingů. Ale na pláži Ngapali to neplatí, tady po staletí probíhá vše v souladu a harmonii.

Ngapali, Myanmar (Barma)

FOTO: archiv autora

Andamanské moře



Pláž Ngapali omývá Andamanské moře. To patří k nejhezčím v Asii. Nedá se sice šnorchlovat přímo u břehu, ale stačí popojet na oblíbený Pearl Island (Perlový ostrov), který leží nedaleko od jižního okraje pláže a nabízí výborné místo na šnorchlování a potápění. V potápěčských centrech si můžete vybrat ale i jiná místa.

Barma (Myanmar) není typickým místem plážové dovolené a bylo by samozřejmě škoda nevidět místa jako Bagan, Mt. Popa nebo jezero Inle. Ale možnost odpočinout si na pláži, jako je Ngapali, přivítá určitě každý.

Ngapali, Myanmar (Barma)

FOTO: archiv autora