Proč bych měl cestovat do Ománu, když mnohem jednodušší je cestovat do Dubaje? Otázka, kterou si položí každý, kdo někdy začal uvažovat o cestě do Ománu. Řekněme si pět nejdůležitějších rozdílů mezi Ománem a Dubají: Autenticita – v Dubaji už ji dávno nenajdete. Kosmopolitní Dubaj je novodobým Babylonem, kde se setkává mnoho národností. Vliv komunit původně přivezených za prací, jako jsou Indové a Pákistánci, je tak silný, že často stírá původní tradiční kulturu. Omán je stále ještě Omán, velmi autentický Orient, který vás potěší.

Masová turistika – Dubaj platí daň za příliv masové turistiky. Kvalita služeb nenápadně, ale vytrvale klesá. Turista ztrácí individuální tvář a stává se stále častěji jen pouhým číslem, spojeným s konkrétním ziskem. Omán stále ještě dává klientům pocit důležitosti, neokoukanosti a jedinečnosti.

Životní styl – Dubaj se valí vysokou rychlostí, zastavit se a nadechnout moc nejde. Kdo se zastaví, je zapomenut. Omán má stále koloniální tempo a díky tomu můžete vnímat detaily.

Rusové – Dubaj byla ruským hnízdem. Kolem Rusů se tu všechno točilo a Rusové byli dlouhá léta hlavním tahounem turistiky do Dubaje. Po devalvaci rublu se situace mění, ale Rus je stále hlavním hostem. Omán je pro ruskou klientelu nudný, a tak tu mnoho Rusů nepotkáte.



Doprava – Dubaj a Spojené arabské emiráty trpí často příliš silnou dopravou – a půjčit si auto s vírou, že se jen tak budete projíždět a poznávat zemi, moc nejde. V Ománu je to bezvadná věc a určitě to stojí za pokus.