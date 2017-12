ALTO ATACAMA

FOTO: Alto Atacama Lodge

Naštěstí jsou už dávno pryč doby, kdy se někdo rozhodl postavit hotel v místech, kam začali proudit turisté a bylo mu jedno, jak moc se jeho stavba do daného prostoru a prostředí hodí. Šlo hlavně o to, postavit co nejlevněji a co nejdráž prodávat pokoje.

Dnes už se o stavbu hotelů v těch nejvzácnějších místech ( a poušť Atacama takovým místem je) zajímají investoři, kteří mají touhu harmonicky včlenit svou stavbu do okolní krajiny a poškodit krajinu co nejméně, nebo spíš naopak, zhodnotit krajinu dokonalou architekturou.

Alto Atacama Desert Lodge & Spa patří právě do této kategorie. Je to jediný hotel v oblasti města San Pedro de Atacama, který je naprosto dokonale obklopen přírodním prostředím. Stavba je začleněna do údolí v pohoří Salt Mountain. Ctí místní vesnickou architekturu, terakotovou barvu okolních kopců a terasovité uspořádání zahradní části.

Jedním ze spolutvůrců hotelu je výtvarnice krajiny, botanička a bývalá lektorka na Harvardu, Veronica Pobleteová. Vytvořila koncept „Andescape“, který využívá místní flóry a staré zemědělské techniky. Součástí konceptu je i přirozené prostředí pro lamy a alpaky.

V hotelu na každém kroku cítíte dotek místní kultury, historie a souznění s místní přírodou a krajinou.

