Uganda nejsou jen gorily



Turisté dnes míří do Ugandy především kvůli gorilám. Je to součást módy a mnozí z těch, kteří se za gorilami vydají, jsou jen snobi, kteří se chtějí pouze pochlubit tím, že patří mezi pár šťastných vyvolených. Je to škoda pro gorily, je to škoda pro ty, na které se nedostane místo v omezeném kontingentu návštěvníků, je to škoda pro Ugandu, ale bohužel je to i realita dnešní turistiky. Věřme, že to gorily i Uganda ustojí, a až si snobové najdou jiné cíle (teď mají vyhlédnutou Antarktidu a některé „cesty kolem světa“), vše se dostane do normálu.

Počet lidí, který denně může pozorovat gorily ve volné přírodě, je velmi striktně omezený. A je to dobře.

FOTO: Archiv CK Marco Polo

Speciálně upravený expediční náklaďák je ideálním dopravním prostředkem pro poznávání Ugandy.

FOTO: CK Marco Polo International

Vyrazte do Ugandy na korbě náklaďáku

Uganda ale nejsou jen gorily. Díky zázemí speciálně upraveného terénního náklaďáku se můžete dostat i do míst, která nejsou zatím vybavena potřebnou infrastrukturou. Máte tak jedinečnou možnost vidět místa, kde na turistu narazíte jen náhodou, místa, která žijí svým vlastním životem rovníkové Afriky. Tady snoby nepotkáte a vaše zážitky budou mnohem intenzivnější. A navíc, i vy budete mít šanci vidět gorily.

Britové přinesli do Ugandy nejenom vzdělávací systém, ale tradici pěstování čaje a kávy.

FOTO: archiv autora

Uganda si ve své historii prošla těžkými údobími, ale který africký stát si takovými údobími neprošel. Snad jen Etiopie, jež se nenápadně schovávala v horách a nedopustila, aby se etnické problémy proměnily v krvavou lázeň. Navíc je psaní o historii afrických států limitováno tím, že písemné záznamy existují až z doby po příchodu Evropanů, nebo jde pouze o zmínky ve starých egyptských, etiopských a arabských záznamech. Dalo by se tedy s nadsázkou tvrdit, že období mezi královnou ze Sáby a příchodem prvních Evropanů můžeme nazývat obdobím „jedna paní povídala“. Jsou to složitě rekonstruované dějiny z legend a mýtů, příběhů tradovaných ve starých horských vesnicích a z vyprávění starých šamanů. Před příchodem Evropanů a Arabů v polovině 19. století existovalo na území dnešní Ugandy množství malých království. Pojem „království“ je třeba brát trochu s nadhledem. Rozhodně to nebyla království v evropském slova smyslu. Základním stavebním kamenem společenského uspořádání byl (a mnohde ještě je) klan. Příslušnost ke klanu znamenala pro jeho člena všechno. A vůdce klanu, náčelník, byl i jeho vládcem. Mnohá klanová království byla malá a zabírala třeba jen jediné údolí, ale některá byla silná a početná a zabírala stále větší a větší prostor. Takovým královstvím bylo i království Bugunda. Rozprostíralo se asi na jedné čtvrtině dnešní rozlohy Ugandy v její jihovýchodní části na břehu Viktoriina jezera. Od roku 1888 až do roku 1962 byla Uganda v rukou Britů. Díky tomu je v Ugandě dnes vybudován základní vzdělávací systém a gramotnost v Ugandě je jedna z největších v rovníkové Africe. Angličtina je základním vzdělávacím jazykem a to je pro budoucnost Ugandy velmi významná věc. Ani období tvrdého a nelítostného režimu Idi Amina (1971–1979) nezničilo přirozenou přátelskou povahu vesničanů. Dnešní Uganda je na začátku cesty k moderní africké zemi. Vzory jsou jí Botswana, Namibie a Jihoafrická republika.

Lvi odpočívající v korunách stromů jsou symbolem národního parku Queen Elizabeth.

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

2000 km cestou necestou

Uganda je přibližně čtyřikrát větší než Česká republika a téměř celá se nachází v nadmořských výškách přes 900 m n. m. Britové sice vybudovali základní síť silnic, ale od jejich časů už uplynulo v ugandských řekách příliš mnoho vody a silnice dnes vypadají velmi špatně. Kolem Kampaly a Entebbe, dvou největších měst, najdete silnice v lepším stavu, ale jakmile se dostanete na venkov, oceníte pohodlí náklaďáku. Za pouhých 12 dní, které má expedice k dispozici, se dá prohlédnout jen to nejpodstatnější. Zvlášť když je trasa připravována s ambicí neplout jen po povrchu. Je třeba brát tuto expedici jako pootevření dveří do země, která teprve svou náruč turistům otevírá. Trasa protne rovník a přes vyhlášenou gorilí rezervaci Bwindi, kde je dost času vyrazit na treky nebo se vydat se speciálním povolením za gorilami, a Národní park Queen Elizabeth míří až do úchvatného pohoří Ruwenzori. Z hor se pak obrátí expedice zpět do nižších poloh, až k mytické řece Nil.

Přečtěte si podrobnosti o národních parcích v Ugandě Ačkoliv je pozorování goril největším lákadlem k návštěvě Ugandy, za návštěvu stojí i další místa. FOTO: archiv CK Marco Polo Uganda – navštivte ji, než dorazí masová turistika

Vysoké horské štíty pokryté věčným sněhem by v rovníkové Ugandě nikdo nečekal.

FOTO: archiv autora

Na dohled třetí nejvyšší hoře Afriky

Expedice vás přivede i do pohoří s nejvyšší horou Ugandy Mt. Stanley v pohoří Ruwenzori. Je hraničním pohořím mezi Ugandou a Demokratickou republikou Kongo. Se svými 5110 m n. m. je Mt. Stanley třetí nejvyšší horou Afriky. Ruwenzori je pro většinu Evropanů neznámým pohořím. Všichni znají Kilimandžáro, někdo slyšel o Mt. Kenya, ale o Ruwenzori slyšeli patrně jen horolezci a vysokohorští turisté. Přitom si toto pohoří v ničem nezadá se svými slavnějšími africkými kolegy. Dnes se již organizují výstupy na Mt. Stanley (přesněji na Margherita Peak, jeden ze skalních vrcholků Mt. Stanley s výškou 5109 m n. m.). Výstup trvá osm dnů a pro milovníky adrenalinu a vysokohorské turistiky je to životní zážitek.

Návštěva Ugandy jako teambuilding

Personální oddělení velkých společností si láme každý rok hlavu, jak stmelit tým zaměstnanců, tým vedoucích pracovníků, jak vystavit tým na zkoušku tlaku, aby se ukázalo, co je kdo zač a jakou sílu tým ve skutečnosti má, jak se kdo zachová, až přijde nějaká krize. Ještě nikoho v Čechách nenapadlo strčit 12–16 členů týmů do náklaďáku a vyslat je na cestu do Ugandy. Expedice v rovníkové Africe prověří soudržnost týmu, schopnost pracovat pro tým, být vůdcem nebo jen vozíčkem, který se veze. Tady není kam uhnout. Je tu sice parta průvodců a řidičů, kteří obstarají to nezbytné, ale stále je potřeba přiložit ruku k dílu. Je třeba postavit tábor, uvařit apod. A sám program je náročný. Afrika není kolonáda v Karlových Varech. Švýcaři, Němci, Britové a Číňani už to dávno pochopili. Žádná modelová situace v tělocvičně nenahradí realitu expedice.

Zemědělská produkce je v Ugandě velmi vysoká a roste každým rokem.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Díky poloze mezi Viktoriiným jezerem, jezery Alberta a Edwarda a jezery Kyoga a Kwania je Uganda často nazývána krajinou mezi jezery.

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz