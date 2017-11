Srí Lanka FOTO: archiv autora Termín: 25. 3. 2018

Cena: 59 990 Kč

Více informací

SRÍ LANKA

SRÍLANSKÉ DELIKATESY

Na základě dlouholetých zkušeností jsme pro vás připravili opravdové "Best of Srí Lanka". Malé skupinky, konkrétní kvalitní hotely i na okruhu a doprovod pracovníka CK, který zájezd připravil, by vám měly garantovat kvalitu i příjemný zážitek, který jistě umocní následný relax na populárních plážích samého jihu ostrova. GARANTOVANÝ ODLET: 25. 3. 18.