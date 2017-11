Nepřehlédnutelná Sigiriya



V centru ostrova Srí Lanka, v oblasti zvané kulturní trojúhelník, se nachází zřejmě nejzajímavější a nejatraktivnější památka země – skála zvaná Sigiriya, čnící zhruba 200 metrů nad okolní terén. Zbytky staveb a zahradní areál spolu s úchvatnými freskami polonahých dívek, jako poslední doklady neuvěřitelné výzdoby, nás zavedou do 5. století našeho letopočtu, kdy se zde psaly dějiny. Historie se poslouchá jako thriller hodný Hollywoodu – není v něm však místo pro jakoukoli romantiku, dobrotu či happyend.

FOTO: Michal Tvrzník, CK Marco Polo

Stará legenda



Několik desítek kilometrů severněji leží Annuradhapura, kdysi nejstarší, největší a nejdéle fungující království Srí Lanky. Jeden z jeho mocných králů měl dvě ženy. Krásnou z prostého rodu, kterou velmi miloval, a nehezkou, avšak vznešenou, kterou spíše trpěl. Obě ho obdařily synem – první spanilým, ale velmi zkaženým Kasjapou, druhá pak moudrým, ale po matce nevzhledným Mogalanem. Král měl z jiného svazku také dceru, která byla jeho miláčkem. Velmi těžce nesl, když si vzala velitele vojska, jehož matka se snachou zle nakládala. Králova číše trpělivosti přetekla, když tato tchyně jeho dceru zbičovala do krve – strašlivě se rozhněval a nechal ji upálit. Onen vojevůdce se kvůli pomstě spojil s Kasjapou a připravil proti králi spiknutí. Kasjapa ucítil šanci zmocnit se otcova trůnu a neváhal jej zradit a nechat zazdít zaživa do pevnostního valu. Chtěl odstranit z cesty i Mogalana, ale nevlastní bratr včas uprchl do Indie.

FOTO: archiv autora

Krásný azylový dům



Ze strachu z návratu bratra a nevůle poddaných stal se pro nového krále Kasjapu život v Annuradhapuře nesnesitelným. Rozhodl se vybudovat si nové sídlo na skále obklopené neprostupnými lesy. Z výšin Sigiriye pak vládl zemi celých 18 let (478–496 n. l.) a vedl bouřlivý a nezřízený život despotického a poživačného vládce. Mogalan v exilu nejdříve velmi strádal, ale časem se mu podařilo dát dohromady skupinu spojenců a za jejich pomoci se vypravit s početnou armádou zpět. Pod Sigiriyí se obě vojska střetla v kruté a nemilosrdné bitvě. Dlouho byl výsledek na vážkách, až podle legendy zasáhla v Mogalanův prospěch neuvěřitelná náhoda – ve spalujícím vedru se silně dehydrovaný královský slon nesoucí Kasjapu dostal do blízkosti vodní nádrže. Žízeň zvítězila nad poslušností a rozběhl se k vodě. Kasjapovo vojsko posedla panika, že král z neznámých příčin prchá z boje, a dalo se hromadně na útěk. Kasjapa vida, že boj je ztracen, si na útěku sám prořízl hrdlo.

FOTO: Michal Tvrzník, CK Marco Polo

Krása vybudovaná krutovládci



Je těžké se smířit se skutečností, že něco tak úžasného a monumentálního nechal zbudovat úchylný otcovrah a špatný člověk – Kasjapa. Ale to není to nejhorší: jeho bratr Mogalan, kterého Annuradhapuřané vítali jako spasitele, se ve vyhnanství zcela změnil. Slíbil sice hned při nástupu, že nastolí spravedlnost a právo, ale prvním jeho aktem spravedlnosti byla poprava tisíce Kasjapových dvořanů za údajnou neloajalitu. Mnohým dalším pak nechal sekat údy, nosy, uši a počínal si tak brutálně, že dostal od poddaných nové jméno: Rákšasa – démonické monstrum. Mogalanovo-Rákšasovo chování dosáhlo tak obludných rozměrů, až vyvolalo všeobecné povstání obyvatel a vojska. Rozlícený dav jej chtěl zaživa upálit, ale zachránila jej jeho všemi ctěná matka, která jej označila za duševně chorého.

FOTO: archiv autora

Skála s krásným výhledem



A tím končí Sigiriya story. Není vyloučeno, že jste ji už slyšeli od lidí, kteří místo navštívili, a bylo to o dost jinak… Inu marná sláva, berme to jako Jiráskovy Staré pověsti české, převyprávěním se tu něco přidá, něco ubere a nakonec tu za všechna ta staletí mohou být dva zcela rozdílné příběhy. Jasné je jen jedno: ta úžasná skála tu je a možná čeká i na vaši návštěvu!

FOTO: archiv CK Marco Polo

Ztracena v pralese



Od smrti Kasjapy Sigiriya po staletí chátrala, až byla objevena britskými archeology v 19. století. Z původního dech beroucího sídla zůstaly jen zlomky, nicméně jsou dostatečné pro představu velkoleposti areálu. Obklopující komplex zahrad je propojen důmyslným závlahovým systémem. Na úpatí skály jsou stopy po příbytcích mnichů ukrývajících se pod skalními převisy. Vpravo bývala audienční síň, kde král přijímal návštěvy – na vrchol měl přístup jen úzký okruh jeho nejbližších, služebníků a strážných.

FOTO: archiv autora

Poutní místo



Po kovových točitých schodech vede cesta ke zlatému hřebu Sigiriye – skalnímu převisu, kde se dochovalo několik nádherných fresek polonahých dívek. Při pohledu na jejich nezpochybnitelnou krásu a velmi umělecké provedení mějme stále na paměti, že jsou tu již více než 15 století! Dle názoru archeologů je to poslední zbytek zdobení – jakéhosi make upu, který zřejmě pokrýval celou skálu, byl však za ta léta smyt deštěm a spálen sluncem. Od fresek stoupá mírný chodník mezi skálou a tzv. Zrcadlovou zdí a dále na prostornou plošinu, kde si každý odpočine před závěrečným výstupem na vrchol.

Další monumentální památkou jsou kamenné lví tlapy tvořící zbytky Lví brány. Jejich velikost dává tušit, jak obrovská musela brána být. A pak již prudké, ale krátké stoupání po kovovém schodišti na vrchol. Umíte si představit, že za Kasjapy tu nic takového nebylo, jen skalní výstupky doplněné dřevěnými trámy, po kterých nosiči museli krále bezpečně na vrcholek donést? Na vrcholu najdete obrysy bývalých paláců (zřejmě byly z větší části ze dřeva), nádrží sloužících jako zásobárna vody i pro královu koupel a také velký kamenný trůn.

FOTO: archiv CK Marco Polo

S razítkem UNESCO



Pohled na to vše i nádherný výhled do kraje jistě za tu trochu potu stojí. Srí Lanka má nesmírné kulturní bohatství s řadou památek zapsaných na seznamu UNESCO. Sigiriya se právem řadí na jejich čelo a my věříme, že se s tímto názorem ztotožníte i Vy.

FOTO: archiv CK Marco Polo