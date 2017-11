Dědictví ománských tesařů



Dovolím si tvrdit, že první loď typu dhow postavili na Zanzibaru Ománci. Vedou se o tom sice spory odnepaměti a povedou se určitě ještě hodně dlouho. Jemenci tvrdí, že to byli oni, Indové z oblasti Goa tvrdí, že jsou autory, a stejně tak to o sobě tvrdí Ománci. Já fandím Ománcům.

Výroba lodí, Zanzibar.

FOTO: Petr Nevečeřal

Byli to totiž právě oni, kdo byl nejaktivnější ve zkoumání nekonečných mořských dálav dotýkajících se jejich pobřeží. Od 6. do 8. století postupně pronikali směrem k Indii i směrem k Africe a budovali obchodní síť, která začala konkurovat klasické Hedvábné stezce a která zásobovala především Egypt. Odtud se pak zboží dostávalo do Evropy. Ománci rozšiřovali oblast svých zájmů po moři a na lodích typu dhow. Dá se tedy uvěřit představě, že právě jejich lodě ovlivnily jak Jemen, tak Indii.

Pro stabilnější plavbu v pobřežních vodách Zanzibaru používají rybáři postranní plováky.

FOTO: CK Marco Polo International

Nečekaně bohatý rajský ostrov – Zandž Barr

V 8. století dopluli Ománci poprvé i k Zanzibaru. V té době žili na ostrově pouze bantuské černošské kmeny (Zanzibar = Zandž Barr = ostrov černých lidí). Ománci byli překvapeni, jak vyspělé zemědělství na ostrově objevili a jak skvělé podmínky tu byly pro pěstování tolik žádaného koření. Především hřebíčku, muškátového oříšku a později i vanilky. Navíc na ostrově rostly týkové a palisandrové stromy, jejichž dřevo se skvěle hodilo na opravy ománských lodí. Netrvalo dlouho a ze Zanzibaru se stala nejen zásobárna koření, ale i logistické centrum pro plavby Ománců k pobřeží východní Afriky. Pravidelná produkce dhow na Zanzibaru začala.

Výroba lodí, Zanzibar.

FOTO: Petr Nevečeřal

Univerzální loď

Při pohledu na běžnou rybářskou dhow si jen těžko dokážeme představit, jak univerzální tento typ lodí je. Ve své největší podobě byla loď schopná pojmout posádku až třiceti námořníků, měla až tři trojúhelníkové plachty a velmi dobré manévrovací schopnosti. Tyto velké verze sloužily především obchodníkům. Malé verze dhow používají především rybáři a nevyměnili by je za žádnou moderní loď.

Rybáři na pláži Nungwe se chystají na noční rybolov. Až se setmí, bude ze břehu vidět jen rozsvícená petrolejka na přídi nebo na stěžni.

FOTO: archiv autora

Originál je bez jediného hřebíku

Stavitelé dhow byli (a dodnes jsou) velmi hrdí na to, že jejich lodě nejsou nějakou krabicí stlučenou pomocí hřebíků. Lodě se dodnes stavějí ručně, stejnou technologií jako před staletími. Dřevo se spojuje pomocí vrbových kolíčků nebo šlach zvířat. Takový způsob výroby popsali už portugalští mořeplavci v 15. století. Ti dali dhow přezdívku šité lodě. I cestovatel Marco Polo, který se v Orientu setkal se stavbou dhow, byl velmi překvapený stabilitou a pevností těchto lodí. Někteří historici dokonce tvrdí, že portugalští stavitelé lodí využívali při stavbě svých lodí některé prvky, se kterými se při plavbách kolem pobřeží Afriky a Arábie setkali.

Výroba lodí, Zanzibar.

FOTO: Petr Nevečeřal

Tradiční větší dhow využívaná pro turisty v Douhá, Katar.

FOTO: archiv autora

Stavba lodí funguje na Zanzibaru i dnes

Je nesmírně zajímavé pozorovat tesaře, který staví loď. Na první pohled se to zdá velmi jednoduché. Vždyť o co jde? Pár prken se přitluče ke konstrukci (žebrům) lodi, připevní se stožár, napne plachta a hurá na moře. Postavit malou rybářskou loď trvá zkušenému tesaři přibližně 4 týdny. Malá loděnice v městečku Mtoni i dnes přijímá objednávky z celého světa na stavbu tradiční dhow. Ten, kdo by se zajímal o stavbu do větší hloubky a podrobností, si může zajet na pláž Nungwi, kde je přímo na pláži manufaktura. Můžete si dokonce zaplatit dvouhodinovou výuku (test) stavby. Je to zajímavá zkušenost.

Výroba lodí, Zanzibar.

FOTO: Petr Nevečeřal

Řemeslo má na Zanzibaru stále ještě zlaté dno

Práce se dřevem je na Zanzibaru natolik zakořeněná, že se řemeslo drží stále při životě, i když jsou mnohem jednodušší způsoby obživy ve službách turistům. Ale v hloubi duše je každý muž na Zanzibaru rybářem a tesařem. Vzít do ruky tesařskou sekyru nebo vyrazit před rozbřeskem na moře patří k životu a ten, kdo nezvládá alespoň jedno, nemůže očekávat respekt od lokální komunity.

Zanzibarské dveře a okenice jsou proslavené. Dobrá řemeslná práce má svou cenu. Mnoho Evropanů si je nechává ze Zanzibaru dovézt.

FOTO: CK Marco Polo International