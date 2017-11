Jihoafrická republika je Mekkou zážitkové dovolené. V Čechách a na Moravě to ale ví jen málokdo. Každý si Jihoafrickou republiku spojuje se safari, s potápěním se žraloky, s vínem, s Kapským Městem. Nebo s panem Krejčířem. Jihoafričané jsou ale mistři v aktivní dovolené. Pojďme se na Jihoafrickou republiku podívat jako na místo pro aktivní zážitkovou dovolenou.

Jihoafrická republika, zážitková dovolená

FOTO: archiv autora

Dvě místa v Jihoafrické republice pokládám za perfektní „hnízda“ adrenalinových aktivit – Knysnu a Hazyview. Naprosto odlišná přírodní prostředí. Obě velmi dramatická a pro Středoevropana exotická. Milovníci přírody si vychutnají nádheru obou míst. A pokud si návštěvu zpestříte i některou aktivitou, budete mít opravdu na co vzpomínat. Poznávací zájezdy do Jihoafrické republiky většina cestovních kanceláří s podobnými zážitky nenabízí a je to veliká škoda.

V řece Sabie žije mnoho hrochů.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Hazyview

Malé městečko, které budete na mnoha mapách hledat jen velmi těžko. Hazyview. Přesto si nenechte jeho návštěvu ujít. Díky nedalekému Krugerovu národnímu parku a vyhlášené Panorama Route je Hazyview vynikajícím místem pro aktivní dovolenou. V pěti nebo šesti dnech můžete spojit skvělé safari, zajímavé putování a adrenalinové zážitky.

Jihoafrická republika, zážitková dovolená

FOTO: archiv autora

Rafting mezi hrochy a krokodýly

Řeka Sabie pramení vysoko v Dračích horách a prodírá se provincií Mpumalanga, aby po průchodu Krugerovým národním parkem zamířila do Mosambiku. V okolí městečka Hazyview vytváří peřeje a divoké zákruty, sevřena vysokými skalisky. Sem tam se otevírá jedním ze břehů do krajiny, plné plantáží s banánovníky, papájou, ananasem a pomerančovníky. Právě pozvolné břehy řeky milují krokodýli a občasná slepá ramena a laguny hroši. Rafting na řece Sabie má několik různě obtížných úseků a můžete si snadno zvolit, který vám bude nejvíc vyhovovat. Stejně tak si můžete zvolit, zda poplujete na klasickém raftu, kajaku či zvolíte jinou možnost. Skvělá věc, která vás nadchne.

Jihoafrická republika, zážitková dovolená

FOTO: archiv autora

Čtyřkolky

V Hazyview jsou čtyřkolky spíš povyražením. Není to žádný extrémní sport a zkušení jezdci budou brát celou záležitost jako vyjížďku. Ale pro většinu z nás, kteří sedíme na čtyřkolce jen občas, nebo dokonce poprvé v životě, je i trasa v kopcích a plantážích kolem řeky Sabie hodně zajímavá. Jste v tropické přírodě a v neznámém terénu. Je tu víc tras a můžete si zvolit i obtížnější, pokud jste zkušenější jezdci. Pokud ovšem chcete zažít opravdové dobrodružství na čtyřkolkách, musíte do oblasti Kalahari.

V poušti Kalahari čtyřkolky nikomu nevadí. Botswana.

FOTO: ralph bousfield, archiv CK Marco Polo

Paintball je výborný prvek teambuildingu

Když chcete stmelit partu nebo firemní kolektiv, dejte lidem do ruky zbraně, nabijte je a postavte lidi proti sobě. V tropickém lese, plném lián, vlhkého bahna a temných zákoutí, se probouzí bojová nálada hodně rychle. Boj o metu nebo lov nepřátel může začít. Vše se dá nastavit podle přání, můžete bojovat i několik hodin nebo si jen vyzkoušet, jaké to je.

Paintball je perfektní zábava pro skupinku kamarádů nebo firemní teambuilding.

FOTO: archiv autora

Celý den v jednom kole

Určitě doporučuji věnovat aktivitám celý den a sestavit si itinerář, který jich propojí více v jeden celek. Můžete začít lanovkami v korunách stromů, posléze přejet čtyřkolkami na místo souboje v paintballu a pak zchladit horké hlavy při raftingu na řece Sabie. Je to zábava na 5–6 hodin. Komu by to nestačilo, může si přidat horská kola a vydat se do kopců.

Na takhle krásných pobřežních vodách můžete bez problému zkusit své schopnosti při plavbě na kajaku.

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Knysna

Knysna je centrálním městečkem Zahradní cesty na úplném jihu země, v nejjižnějším cípu Afriky. V posledních letech se mnohokrát stala hlavním městem extrémních sportů a lidé, kteří se v Knysně věnují adrenalinové zábavě, jsou velcí profesionálové. Na kvalitě služeb je to hodně znát. Sem by měli odjet na školení lidé od našich řek a z našich hor. Pokora, otevřenost ke klientům, respekt k přírodě a zároveň velká schopnost využít vše, co příroda nabízí. I když jste naprostí začátečníci, můžete počítat s respektem a pohodou. A pokud jste borci, klidně si sáhněte v okolních horách a na mořských vlnách na dno svých sil.

Indický oceán začíná mít v oblasti Knysny převahu nad Atlantickým oceánem. Voda je tu mnohem teplejší než v Kapském Městě.

FOTO: archiv CK Marco Polo

Při mnoha aktivitách je průvodce velmi užitečný.

FOTO: Archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Pěšky nebo na kole

Jsem chodec a dávám přednost vlastním nohám před pedály horských kol. Mohu se tedy bez uzardění rozplývat nad trasami v pobřežních kopcích a skaliskách. Denní túra na trase 9 km, 12 km nebo 16 km vám představí úchvatnou krajinu s mnoha výhledy na moře. Kdo si chce dát trochu víc do těla, může si vyjít na George Peak (1337 m n. m.). Zdá se to na první pohled málo? Nenechte se zmást, startujete totiž téměř na úrovni mořské hladiny a vystoupat na vrchol vám zabere nějakých 5 hodin. A pak se ještě musíte vrátit zpátky.

Trasy pro horská kola vedou i podél pobřeží. Kdo uloví krásnější vyhlídku?

FOTO: wegortw

Vybrat si správnou trasu na kole je složitější. Záleží hodně na vaší zkušenosti a trénovanosti. Ale v okolí jsou trasy pro všechny. Doporučuji začít s průvodcovanou vyjížďkou, protože hory mohou být nebezpečné. Při delších trasách musíte počítat se 6–8 hodinami na cestě a k tomu už je nějaký pedagogický dohled vhodný.

Jihoafrická republika, zážitková dovolená

FOTO: archiv autora

Voda, samá voda

Kitesurfing, prkno na stojáka a kajaky. Laguna v Knysně a její okolí nabízejí poklidnou plavbu, ale i velké dramatické pobřežní vlny. Je jen na vás, do jakého terénu se chcete pustit.

I v Knysně je skvělé zkombinovat několik různých aktivit do jednoho dne. Po posledním velkém požáru jsou některé treky nerealizovatelné, ale všichni se snaží vyrovnat s důsledky požáru tak, aby vše šlapalo, jak má.