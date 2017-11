Mimo zájem masové turistiky, díkybohu

Snad je to tím, že je tak trochu z ruky a cesta k ní není snadná. Snad proto, že tu chybí jakákoliv infrastruktura zajišťující jinou zábavu než procházky divočinou a toulání se po písečných dunách. Ať už je to z jakéhokoliv důvodu, jisté je, že při své návštěvě nenarazíte na přeplněné autobusy s turisty a nebudete se bát, že na pláži někomu šlápnete na hlavu. Pláž Wharariki je příjemně zalidněná jen zaujatými fanoušky.

Nový Zéland, Wharariki Beach

FOTO: archiv CK Marco Polo

Tady vládne vítr

Na vítr musíte být připraveni prakticky při každé návštěvě Wharariki a okolí (včetně výběžku Farewell Spit). Vítr bývá tak silný, že jej nejen cítíte, ale i vidíte, protože pracuje s pískem z okolních písečných dun. Zvedají se různé bláznivé tvary písečných mraků. Lehčí kulich se hodí. A sluneční brýle také.

Nový Zéland, Wharariki Beach

FOTO: archiv CK Marco Polo

Všechno je tu velké

Na pláži Wharariki je všechno velké. Velké útesy, velké vlny, velké písečné duhy, velké jeskyně, velká síla větru. Jste pouhou hodinu jízdy autem z Takaky a necelých 30 minut chůze od stanoviště, kde můžete nechat auto. Pohybujete se v zóně zvýšené ochrany přírody. Co sem přinesete, si s sebou odneste. Pokud by vás strážci uviděli znečišťovat místní krajinu, trest by byl přiměřený důležitosti ochrany této lokality. Tedy velký!

Nový Zéland, Warariki Beach

FOTO: archiv autora

Moje oblíbená trasa

Moje oblíbená trasa je dlouhá asi tři hodiny. Z parkoviště se vydáte jihozápadně ke křižovatce zvané „Kamenný most“. Na ní se dáte vpravo a jdete dolů směrem k pláži. Musíte dorazit v době odlivu, jinak se v tomhle místě na pláž nedostanete. Za odlivu máte ale před sebou celou dlouhou krásnou pláž. Vydejte se na severovýchod a užívejte si nádhernou divokou přírodu. Dojdete až na Cape Farewell.

Nový Zéland, Wharariki Beach

FOTO: archiv CK Marco Polo

Nový Zéland, Wharariki Beach

FOTO: archiv autora

Cape Farewell

Nejsevernější bod jižního ostrova. Nádherná výspa, lemovaná písečnými dunami. Pokud se vám nechce chodit pěšky, je možné si najmout koně a projet si celou trasu na koni. Nádherné výhledy na Tasmánovo moře ze skalnatých útesů vás odmění za trochu námahy. Cesta zpět na parkoviště je cca 2 km dlouhá.

Nový Zéland, Farewell Spit

FOTO: archiv cestovatelského portálu Sopka.cz

Nový Zéland, Farewell Spit

FOTO: archiv cestovatelského portálu Sopka.cz